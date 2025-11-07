Altın Ekimde Yatırımcısına Çifte Kazanç Sağladı

TÜİK’in Ekim 2025 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları raporuna göre, aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 12,61 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, Amerikan Doları yüzde 0,41, Euro yüzde 1,23 ve Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi yüzde 3,96 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 0,59 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,12, Dolar yüzde 1,31, Euro yüzde 2,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,82 oranında kayıp yaşattı.

Altın Üç ve Altı Aylık Dönemlerde de Lider

Üç aylık dönemde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,62, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,19 oranında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, yatırımcısına en çok kaybettiren araç olarak öne çıktı.

Altı aylık değerlendirmede ise külçe altın yine zirvede yer aldı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,80, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,44 oranında reel getiri sağlayan altın, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Buna karşın Amerikan Doları, her iki endekse göre de en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık Bazda da Altın Zirvede

Finansal yatırım araçlarının yıllık performansına bakıldığında, külçe altın yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağladı. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 47,46, TÜFE’ye göre ise yüzde 40,94 oranında reel getiri elde eden altın, diğer yatırım araçlarını geride bıraktı.

Yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi yüzde 11,60, DİBS yüzde 4,63 ve Euro yüzde 2,56 oranında kazandırdı. Ancak Amerikan Doları yüzde 3,82, BIST 100 endeksi ise yüzde 5,69 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 6,67, DİBS yüzde 0,01 oranında kazandırırken; Euro yüzde 1,97, Dolar yüzde 8,07, Borsa İstanbul 100 endeksi ise yüzde 9,85 oranında kaybettirdi.

Altın, 2025’in En Güvenli Limanı Oldu

Uzmanlara göre, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve faiz beklentilerindeki değişimler, yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu. Veriler, 2025 yılında altının “güvenli liman” özelliğini güçlendirerek koruduğunu gösteriyor.