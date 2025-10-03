Ekonomistlerin tahminleri aylık artışın yüzde 2,47, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,31 olacağı yönündeydi. Bu sonuçlarla birlikte, 2025 sonu için enflasyon beklentisi yüzde 30,09 seviyesine yükseldi. Ağustos ayında TÜFE aylık yüzde 2,04 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak açıklanmıştı.

TÜFE’de Ana Harcama Gruplarındaki Artışlar

Eylül ayında en yüksek artış, gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bu grupta yıllık artış yüzde 36,06, aylık artış ise yüzde 4,62 oldu. Ulaştırma harcamaları yıllık yüzde 25,30, aylık yüzde 2,81 artarken, konut harcamalarında yıllık yüzde 51,36, aylık yüzde 2,56 artış kaydedildi.

TÜFE kapsamındaki 143 temel başlıktan 113’ünde artış gözlenirken, 25 başlıkta düşüş, 5 başlıkta ise değişim olmadı.

Özel Kapsamlı TÜFE ve ÜFE Verileri

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de yıllık artış yüzde 32,86 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Eylül ayında aylık yüzde 2,52, yıllık yüzde 26,59 artış gösterdi. Yİ-ÜFE’de bir önceki yılın Aralık ayına göre artış yüzde 23,66, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 25,83 olarak kaydedildi.

Analistler, enflasyon verilerinin piyasa beklentilerini aşmasının, özellikle gıda ve konut harcamalarındaki artıştan kaynaklandığını belirtiyor.