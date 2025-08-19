Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarından EvoLog Lojistik, Karşıkaya Basketbol Takımı’na sponsor oldu. Sponsorluk kapsamında EvoLog logosu, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka Basketbol Takımı’nın formalarının sırtında yer alacak. Bunun yanında; Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda bulunan faul atış alanında da EvoLog markası konumlandırılacak.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Metin Cicibaş, yönetim kurulu üyeleri, basketbolcular, EvoLog Genel Müdürü Halil Özendi, EvoLog İzmir Şube Müdürü Mete Bilekler ve İzmir Şube çalışanları katıldı.

Kara, hava, deniz taşımacılığı, depolama ve dağıtım alanlarında entegre çözümler sunan ve Avrupa’nın lider lojistik şirketlerinden biri olma hedefiyle faaliyet gösteren EvoLog CEO’su Barış Talay, yaptıkları anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iş birliğine ilişkin: “Karşıyaka, Türk basketbol tarihinin önemli bir markası. Bu iş birliği ile Karşıyaka’nın layık olduğu yere tekrar gelmesini ve Avrupa hedefine birlikte yürümeyi ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.