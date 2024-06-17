Evlat nöbetindeki ailelerin bayramı buruk geçiyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor. Ramazan Bayramı’nda da evlat nöbetini sürdüren aileler, çocuklarının fotoğrafına bakarak hasret gideriyor. Nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 15 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Özkan Aydın’a seslenerek, ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

“Tarihin en uzun mücadelesini veriyoruz”

Evlat hasretinden bayram sevinci yaşayamadıklarını söyleyen Aydın, “Gördüğünüz gibi Kurban Bayramında da evlat mücadelemiz yılmadan devam ediyor. 5 yıldır biz HDP önünde evlat mücadelesi veriyoruz. Tarihin en uzun mücadelesini veriyoruz. Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz. Eğer konu evlatlarımız olmamış olsaydı hiçbir güç bizi buraya getiremezdi. Biz burada terör mağduruyuz. Biz evlatlarımızı sonuna kadar isteyeceğiz. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, evlatlarımız için büyük mücadele veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz” dedi.

Oğlu Mahmut için her sabah HDP önündeki evlat çadırının yolunu tutan Bedriye Uslu da, 28 bayramdır çocuğundan ayrı olduğunu ifade etti. Evladını almadan bir yere gitmeyeceğini belirten Uslu, “Oğlum Mahmut için her sabah çadırın yolunu tutuyorum. Ben hiçbir zaman Allah’tan umudumu kesmedim, kesmeyeceğim. İnşallah bir gün oğlumu buradan alıp eve götüreceğim. 28 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Bu bir anne için çok zor. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. İnşallah Allah’ın izniyle, devletimizin gücüyle bir gün evladımızı alıp eve gideceğiz” diye konuştu. Evlat mücadelesindeki Zekiye Bozdağ ise, kardeşi Süleyman Çetinkaya’yı en son 2019 yılının Kurban Bayramında gördüğünü söyledi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

“Kardeşim 2019 yılında HDP Gençlik Kolları Başkanlığı aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldı. 5 yıldır ben de kardeşim için evlat nöbeti çadırına gelip gidiyorum. Kardeşimi en son 2019 yılının Kurban Bayramında gördüm. O zamandan bu yana kardeşimden haber almıyorum. Kardeşim, eğer beni görüp duyuyorsan gel devletimize teslim ol.”