Türkiye'de kurulduğu yıldan itibaren sözleşmeli, taksitli veya benzeri yöntemlerle alışveriş imkanı sunan Evkur, peşin alışveriş yapamayan veya kredi kartı kullanmak istemeyen vatandaşların çoğunlukla tercih etitği adreslerden biri.

Kredi Kartsız Peşinatsız Ödeme, Kredi Kartı İle Ödeme ve Banka Havalesi İle Ödeme gibi farklı ödeme yöntemleri ile hizmet veren Evkur, internet sitesi üzerinden de alışveriş yapılabilen bir yer.

Herhangi bir Evkur mağazasına gidiyorsunuz, beğendiğiniz ürünü herhangi bir peşinat vermeden alabiliyorsunuz. Buraya kadar herşey kulağa hoş geliyor fakat aldığınız o ürün, piyasadaki peşin fiyatı üzerine vade farkı eklenerek size satışı yapılıyor. Tabi siz ürüne peşin para vermeden, hatta kredi kartı kullanmadan aldığınız için kendinizi şanslı hissediyorsunuz.

SATIŞ PERSONELİ VATANDAŞI YANLIŞ MI YÖNLENDİRİYOR?

Son dönemde bazı Evkur mağazalarında satış personelinin müşterileri yanlış yönlendiridiği de bildiriliyor. Örnek olarak, reyonlardaki satış personeli kombi satışında 3 ay ötelemeli ödemeye başlanabileceğini söylüyor, siz de 3 ay sonra ödemeye başlayacağım diye seviniyorsunuz ama işler hiç de sandığınız gibi olmuyor. Bir sürü evraka, markaya güvenerek imza atıyorsunuz ve ürünü alıp gidiyorsunuz. 3 ay sonra sizi bir marka yetkilisi arıyor ve 3 aydır taksitleri ödemediğinizi ve birikmiş bu borcu ödememeniz halinde hukuk departmanının süreci devam ettireceği size söyleniyor. Siz de apar topar bir şekilde o üç aylık birikmiş borcu ödemek zorunda kalıyorsunuz... Tabi markaya da güveniniz bu noktada bitmiş oluyor. Evkur yetkilileri mağaza çalışanlarını yeterli eğitimlerden geçirmiyor mu diye de sormak gerekiyor...

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ve vatandaşların şikayetlerini yazdığı platform olan şikayetvar.com'a baktığımızda Evkur ile ilgili farklı şikayetlerin olduğunu da görüyoruz. İşte onlardan bir kaçı: