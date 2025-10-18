İçtihat Bülteni Uygulaması’nda yer alan bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, taraflar arasındaki boşanma davasında kadın lehine manevî tazminata hükmetmişti. Ancak erkek eş, kararı temyiz etti ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

❝Manevî tazminat şartları oluşmadı❞

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozarak önemli bir değerlendirmede bulundu:

“Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen, davalı erkeğin ‘evi ve ailesiyle ilgilenmediği, ihtiyaçlarını karşılamadığı, düzenli bir işinin olmadığı’ şeklindeki kusurlu davranışları, davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımamaktadır. 4721 sayılı Kanun’un 174. maddesinin ikinci fıkrası şartları kadın yararına oluşmamıştır. Bu nedenle davacı kadının manevî tazminat talebinin reddi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.” ‘Yüksek fiyatın sorumlusu biz değiliz’ diyen yeme içme sektörü devletten destek bekliyor İçeriği Görüntüle

Boşanma davaları için emsal nitelik taşıyor

Yargıtay’ın bu kararı, boşanma davalarında sıkça dile getirilen “ilgisizlik, geçimsizlik ve ekonomik yetersizlik” iddialarının, her zaman manevî tazminat gerekçesi oluşturmayacağı yönünde emsal teşkil edecek.

Uzmanlar, kararın özellikle kusur tespiti ve tazminat talepleri açısından mahkemelere yol göstereceğini belirtiyor.