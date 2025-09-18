Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen işlemlere göre, bazı şirketler sermaye paylarını artırırken, bazı yatırımcılar paylarını elden çıkardı.

Geri alımlar öne çıktı:

AHGAZ, AKFIS, AKFGY ve BIMAS gibi şirketler geri alım işlemleri ile paylarını piyasadan geri aldı. AHGAZ 300 bin adet payı 32,62 – 33,60 TL fiyat aralığından, AKFGY ise 100 bin payı 2,72 TL’den geri alırken, BORLS 1,9 milyon adet payı 25,30 TL’den satın aldı. ENERY ise 2,1 milyon adet payı 10,52 – 10,90 TL fiyat aralığında geri alarak dikkat çekti.

Büyük satışlar ve sermaye payı değişimleri:

BIENY’de Nurullah Ercan 1,8 milyon payını 45,34 – 47,76 TL fiyat aralığında satarak şirketteki payını %78,25’e düşürdü. MARBL ve TDGYO gibi şirketlerde de önemli pay satışları gerçekleşti. VKING’de Yaşar Holding 45.737 payı elden çıkarırken, YBTAS’ta Votorantim Çimento 25 bin payını 29,94 TL’den sattı.

Yatırımcılar ve şirketler için mesaj:

Bu hareketler, özellikle geri alım programlarıyla piyasa güvenini artırma çabalarını ve bazı hisselerde yoğun satış baskısını gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, hem alım hem de satım işlemlerini dikkatle takip ederek stratejilerini güncelleyebilir.