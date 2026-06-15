Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Mevzuata göre ikinci el araç alım satımı yapan işletmelerin Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesine sahip olması gerekiyor.

Bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi verildiğini aktaran Bakanlık, son incelemelerde yetki belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 176 gerçek ve tüzel kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu.

Denetimler sonucunda söz konusu kişi ve kuruluşlara, ihlalin niteliğine göre 400 bin 680 lira ile 1 milyon 402 bin 380 lira arasında değişen tutarlarda para cezası kesildi. Böylece yalnızca son denetimlerde uygulanan ceza tutarı 102 milyon liraya ulaştı.

Bakanlık verilerine göre, 2026 yılı içerisinde yetkisiz ikinci el araç ticaretine yönelik uygulanan toplam ceza miktarı 108 milyon lirayı aşarken, bugüne kadar kesilen idari para cezalarının toplamı ise 305 milyon liraya yükseldi.

Açıklamada, ikinci el araç sektöründe kayıt dışılığın azaltılması, haksız kazanç elde edilmesinin önlenmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla denetim ve düzenlemelerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.