Ocak-Mayıs dönemindeki ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3.9 gerilemesine karşın, ilk iki ayda yüzde 10 olan kayıptaki azalmanın kademeli olarak devam etmesi dikkat çekti. Açıklanan rakamları değerlendiren EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, zorlu başlayan 2025 yılında kayıpları azaltarak yollarına devam ettiklerini ve sektör olarak toparlanma çabası içerisinde olduklarını kaydetti. Ana ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntıların yanında içeride de yüksek faizler, yükselen maliyetler ve düşük döviz kuru ile mücadele ettiklerini hatırlatan Özger, tüm bu şartlara rağmen ihracatçıların dünyanın dört bir yanını gezerek yeni pazarlar bulma yönündeki çabalarının devam ettiğini belirtti.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 2025 yılı Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Dernek tarafından açıklanan verilere göre; Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü mayıs ayında 272.2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör ilk 5 ay toplamında 1 milyar 256 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde ulaşılan 1 milyar 307 milyon dolara göre yüzde 3.9'luk bir düşüşe işaret etti.

Alt ürün grupları bazında bakıldığında, 5 aylık dönemde sadece plastikten ev ve mutfak eşyaları ile ahşap mutfak eşyaları ürün grubunda artış görülürken, en büyük grup olan elektrikli ürün ihracatı yüzde 4.9'luk bir düşüş gösterdi. Bu grupta ocak-mayıs döneminde 443.6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, metalden mamul ürün grubunda yüzde 4.4 düşüşle 342 milyon dolar ve camdan mamul sofra mutfak ve ev eşyaları grubunda da yüzde 15.3 düşüşle 111.3 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Seramik mutfak eşyaları grubu ihracatı yüzde 1.6 düşüşle 68.2 milyon dolara inerken, plastikten ev ve mutfak eşyaları ihracatı yüzde 2.8 artışla 285.8 milyon dolara, ahşap mutfak eşyaları ürün grubu ihracatı da yüzde 14.7 artışla 5 milyon dolara çıktı.

BİRİM FİYATLAR YÜKSELİYOR

İhracatta yaşanan bu düşüşlere karşın birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın ilk beş ayına göre yüzde 4.1 artışla 3.78 dolardan 3.94 dolara yükseldi. Bu yükselişte en büyük etki plastik ürün grubundan gelirken, bu ürün grubunda ihracat birim fiyatı yüzde 12.3 artışla 3.16 dolardan 3.54 dolara çıktı. Metalden mamul ürün grubunda da birim fiyatlar yüzde 2.6 artışla 4.61 dolardan 4.73 dolara yükseldi. Aynı dönemde sektörün lokomotifi olan elektrikli ürün gruplarında birim fiyat ise değişmeyerek 4.63 dolarda kaldı.

Sektörün ana ihracat pazarı Avrupa olmaya devam ederken, tümü Avrupa ülkelerinden oluşan ilk 5 sıra toplam ihracatın yüzde 32'sini oluşturdu. İlk beş ayda İngiltere 116 milyon dolarla ilk

sırayı aldı. Onu 91.1 milyon dolarla Almanya, 79.9 milyon dolarla İtalya, 68.7 milyon dolarla Fransa ve 46.4 milyon dolarla İspanya takip etti. Türkiye, sektördeki toplam ihracatlara bakıldığında ise Çin, Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa ve Polonya'nın ardından 7'nci sırayı aldı.

'KAYIPLARI AZALTARAK YOLA DEVAM EDİYORUZ'

Açıklanan rakamları değerlendiren EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, zorlu başlayan 2025 yılında kayıpları azaltarak yollarına devam ettiklerini belirtti. İlk iki ayda yüzde 10 olan kayıpları nisan ayı sonunda yüzde 5'e, mayıs sonu itibariyle de yüzde 3.9'a gerilettiklerini ifade eden Özger, sektör olarak toparlanma çabalarının devam ettiğini söyledi. Ana ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntıların yanında içeride de yüksek faizler, yükselen maliyetler ve düşük döviz kuru ile mücadele ettiklerini hatırlatan Özger, tüm bu şartlara rağmen ihracatçıların dünyanın dört bir yanını gezerek yeni pazarlar bulma yönündeki çabalarının sürdüğünü aktardı. Yıllardır bin bir uğraş vererek edindikleri pazarları da kaybetmemek için var güçleri ile çalıştıklarını belirten Özger, bu noktada ihracatçılara destek konusunun tekrar gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz ay düzenledikleri ve bu yıl 8'incisini gerçekleştirdikleri 'Turkish Housewares by Invitation Only Türkiye' etkinliğine de dikkat çeken Özger, etkinlik kapsamında 60 ülkeden 150’den fazla alıcıyı Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üreticilerle buluşturduklarını söyledi. Küresel ekonomide dalgalanmaların ve pazar daralmalarının yaşandığı bu zorlu dönemde, ihracatçılar olarak daha stratejik adımlar atmak ve rekabet gücünü artırırken aynı zamanda kârlılığı da gözetmek zorunda olduklarını ifade eden Özger, "Invitation Only rekor katılımla sektörümüze moral veren ve önemli iş anlaşmalarının yapıldığı bir etkinlik oldu. Fuarlarda standımıza gelmesini beklediğimiz, randevu alabilmek için çaba harcadığımız alıcıları ülkemize getirdik ve ülkemizin üretim gücünü ve kapasitemizi gözler önüne serdik. Önümüzdeki yıllarda mutfak eşyalarının yanı sıra ev tekstili, dekoratif ürünler, elektrikli küçük ev aletleri gibi tamamlayıcı alanlarda da yatay büyümek ve katılımcı sayısını her yıl daha da artırmak istiyoruz. Sektör olarak bunu birlikte başarabileceğimize inancım tam." dedi.