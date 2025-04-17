18 Yaşını Dolduran Her Ev Kadını Yararlanabilecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye sınırları içinde ikamet eden tüm ev kadınları bu yeni haktan yararlanabilecek. Daha önce çalışmış ya da emekli olmuş olmaları gerekmeyecek.

Sosyal Güvence ve Sağlık Hizmeti Bir Arada

Başvuran ev kadınları isteğe bağlı sigorta kapsamına alınacak. Yapılacak sigorta işlemleri Bağ-Kur statüsünde değerlendirilecek. Böylece sadece emeklilik primleri değil, aynı zamanda sağlık primleri de ödenecek. Ev kadınları ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Primlerin Üçte Biri Devletten

Yeni sistemde, isteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin üçte ikisi üzerinden hesaplanacak. 2025 yılı için belirlenen aylık ödeme tutarı 8.321,76 TL. Bunun yüzde 20'si emeklilik, yüzde 12'si sağlık primi olarak ayrılacak. Ödenecek toplam primin üçte birini devlet karşılayacak. Bu destekle birlikte 15 yıllık ödeme süresinde devletin katkısı 500 bin lirayı aşabilecek.

Erken Emeklilik İmkanı

Projede yalnızca emeklilik değil, erken emeklilik fırsatı da sunulacak. Çalışan annelere sağlanacak "Fiili Hizmet Süresi Zammı" ile her çalışma yılına ek prim avantajı sağlanacak. Böylece hem prim gün sayısı artırılacak hem de emeklilik yaşı düşürülebilecek. Ayrıca çocuk sayısına göre de prim ve yaş şartlarında esneklik tanınacak.

Doğum Borçlanması da Genişleyecek

Sistemin bir diğer önemli ayağı ise doğum borçlanmasında yapılacak düzenleme. Şu anda yalnızca sigortalı olduktan sonra doğan çocuklar için doğum borçlanması yapılabiliyor. Yeni düzenlemeyle, sigorta başlangıcından önce doğan çocuklar için de borçlanma hakkı verilmesi gündemde. Bu değişiklikle yüzbinlerce anneye emeklilik yolunda büyük kolaylık sağlanacak.