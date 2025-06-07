Palandöken, memur, işçi ve Bağ-Kur’lular arasında oluşturulan norm birliğinin hâlâ tam anlamıyla adil işlemediğine dikkat çekerek, “Esnaf daha fazla çalışıyor, daha fazla prim ödüyor ancak daha geç ve daha düşük maaşla emekli oluyor. Cumhurbaşkanımız da bu konuda daha önce söz verdi. Artık bu beklentiler boşa çıkmamalı, 7.200 prim günü uygulaması hayata geçirilmeli” dedi.

Mevcut sistemde esnafın kendi kazancından prim ödediğini, işçi ve memurlarda ise primin işveren ya da devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Palandöken, “İşletmesi devam eden bir esnaf emeklilik hakkını elde etse bile maaşını alamıyor. Ancak sağlık hizmetlerinden yararlanmak için de tam prim ödemek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir değil” diye konuştu.

"Bağ-Kur Esnafı İçin Prim Sistemi Ayrıştırılmalı"

Prim gününü doldurmuş ancak yaş nedeniyle emekli olamayan esnafların yalnızca sağlık primi ödeyerek sistemde kalmasının önünün açılması gerektiğini söyleyen Palandöken, şu ifadelere yer verdi:

“Esnaf 18 saat çalışıyor, yanında çalışan 8 saat çalışıyor ama o 7.200 günde emekli oluyor; esnaf ise 9.000 günü doldurmak zorunda. Bu eşitsizlik artık bitmeli. Norm birliği sadece kâğıt üzerinde kalmamalı. Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı sistemleri arasında gerçek anlamda eşitlik sağlanmalı.”

TESK Genel Başkanı, yıl sonuna kadar bu düzenlemenin hayata geçirilmesini umut ettiklerini belirterek, tarım sektöründe çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm Bağ-Kur'luların sisteme adil şekilde entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, bu talepleri ilgili bakanlıklara sürekli ilettiklerini ve konunun artık söylemden eyleme geçmesini beklediklerini vurguladı.