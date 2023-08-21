Bünyesinde Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere toplam üç üniversite bulunduran Eskişehir’de binlerce üniversite öğrencisi ve çalışan vatandaş yer alıyor. Konumu itibariyle şehir dışından sıkça göç alan şehirlerarasında kendine yer edinen Eskişehir’de yaşayan bekâr erkeklerin daire kiralarken sıkıntı yaşadıkları iddia edildi. Sosyal medyada konuya ilişkin çeşitli karşı görüşler belirtilirken, emlakçılar medeni durumuna bakılmaksızın bekâr erkeklere daire kiraladıklarını ifade ettiler.



“Ev kiralarken cinsiyet ayrımı yapılmamalı”

Eskişehir’de emlakçılık yapanlar, kentte bekâr erkelere karşı daire kiralamama gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdiler. 15 yıldır emlakçılık işiyle uğraşan Erdal Narman, ev ihtiyacı olan herkesin talebini karşıladıklarını, herhangi bir problemin yaşanmadığını söyledi. Narman, kiralama işlemlerinin ev sahiplerinin onayı alınarak yapıldığına işaret ederek, “Bekâr erkeklere ev kiralamamak yanlış bir durum bence. Yıllardır emlak işindeyim bu sorunla hep karşılaşıyoruz. Sonuçta bekâr da olabilir evli de olabilir. Belki hiç evlenmemiş, o eve ihtiyacı var. Onları da zor durumda bırakmamak lazım. Bekâr erkekler sokakta mı kalsın? Evi kiralayacak olan birisi varsa verilmesi gerekiyor. Ev kiralarken medeni durum farklılığı yapılmamalı. Ben bu duruma karşıyım. Eskişehir’de ev sahipleri emlakçılardan onay alıp ev kiralama işlemleri yapıyorlar. Eskişehir’de kiralık daire sıkıntısı da yaşandığı için bazı zamanlarda ev sahipleri kiracı konusunda seçici davranabiliyorlar. Ama genel olarak bekâr erkeklere karşı bir cephe alma söz konusu değil. Ev boş kalacağına kim olursa olsun kiralanabilir” diye konuştu.



"Ev kiralarken kişi ayıracak bir durumda değiliz"

Bir başka emlakçı esnafı Durmuş Şenoğlu ise, Eskişehir’de bekâr erkeklere de dairelerin kiralandığını söyleyerek, “Eskişehir’de böyle bir sıkıntımız yok. Bazen bize de böyle durumların olduğu ulaşıyor ama ne kadar doğru bilemiyorum. Bekâr ya da evli fark etmeksizin, doğru bir kişilik olduğu takdirde her türlü daire kiralıyoruz. Biz de bu işten para kazanıyoruz. Bekârlara tabii ki de ev veriyoruz. İşi ve geliri sabit olmak şartıyla daire kiralıyoruz. Ev kiralarken kişi ayıracak bir durumda değiliz” şeklinde görüş belirtti.