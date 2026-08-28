Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programlara katıldı.

Bakan Göktaş, il önce Mardin'de yapımı tamamlanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende İl Müftüsü Enver Türkmen dua okudu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler merkezde incelemelerde bulundu. Bakan Göktaş, daha sonra 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Göktaş, son olarak AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.