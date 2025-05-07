2015 yılında İstanbul'da oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan dava sonucunda Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği nedeniyle Karan'ı beraat ettirmişti. Ancak İ.A.'nın avukatı, kararın bozulması için dosyaya itirazda bulundu.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, ilk mahkemenin beraat kararını bozarak, Ümit Karan'a "Sarkıntılık Düzeyinde Kalan Basit Cinsel Saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Hapis cezası, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşti.

Karan, kararın ardından bugün Metris Cezaevi'ne gönderildi. Ancak, tahliye işlemleri aynı gün tamamlanarak cezaevinden çıktı. Bu gelişme, eski futbolcunun hukuki sürecinin nasıl sonuçlanacağını merakla bekleyenler için önemli bir adım olarak kaydedildi.

Tutuklandığı iddia edilen Karan yaptığı açıklamada "Tutuklu değilim" dedi.

Karan, "2015’teki bir dosyayla ilgili Adliye’de işlerimi hallettim" ifadelerini kullandı.