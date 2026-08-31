Taraftarın Radarına Takılan İsim: Malick Fofana Fenerbahçe'ye Transfer Olur mu?

Volvo Trucks, 100. Yılını Özel Seri FH ve FH16 Modelleriyle Kutluyor!

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul depremi için dikkat çeken iddia: Şener Üşümezsoy “Adalar Fayı ölü” dedi

Tera’dan sermayede dev hamle: Kayıtlı sermaye tavanı 40 milyar TL’ye çıkıyor

Geçim maliyeti yükseliyor: Açlık sınırı 37 bin 388 TL’yi aştı

Tören öncesinde el sıkışan YENİ Parti Genel Başkanı Özel ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tören sonunda tokalaşmadan törenden ayrıldı.

Selvi'nin cenazesi TBMM'deki törenin ardından öğle namazını müteakip defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Törene Selvi'nin aile yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri katıldı.

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı yardımcısı ve başbakan atandı

Ağustos ayının 28'inde hayatını kaybeden eski CHP Milletvekilli Mehmet Cevdet Selvi için için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Selvi'nin biyografisinin okunduğu törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Cenaze töreni, Selvi'nin naaşının tören yürüyüşü ile cenaze arabasına bindirilmesinin ardından son buldu. Selvi'nin ailesi törenin ardından TBMM'de taziyeleri kabul etti.

Eski CHP Milletvekilli Mehmet Cevdet Selvi için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.