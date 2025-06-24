Türkmen, birçok mahallede emlak rayiç bedellerinin uçuk seviyelere çekildiğini ve ev sahiplerinin “kiracı gibi belediyeye ödeme yapmaya zorlandığını” ifade etti.

“20000 TL’lik vergi 130000 TL’ye çıktı”

Türkmen’in örnek olarak verdiği Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak’ta metrekare rayiç bedelinin 5750 TL’den 40000 TL’ye çıkarıldığına dikkat çekildi. Bu artışla birlikte yıllık emlak vergisinin 20.000 TL’den 130.000 TL’ye çıktığı vurgulandı.

Türkmen açıklamasında, “Üsküdar’da tüm ev sahipleri adeta belediyenin kiracısı yapılıyor. Bu rakamlar abartı değil, fahiş ve izansız. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir emlak vergisi oranı yok, yarısı bile yok” dedi.

“Belediye borçsuz teslim edildi, bir yılda iflas ettirdiniz”

Hilmi Türkmen, mevcut CHP yönetiminin göreve geldikten sonra yeni proje üretmediğini, hizmetlerin durdurulduğunu, personel maaşlarının ödenemediğini ve belediyeye ilk kez haciz geldiğini hatırlatarak, “Borçsuz ve artı bütçeyle aldığınız belediyeyi 1 yılda iflasa sürüklediniz. Şimdi bu kötü yönetimin bedelini Üsküdarlılara ödetemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşüm yerine vatandaş cezalandırılıyor”

Kentsel dönüşüm yerine vergi yüküyle vatandaşın cezalandırıldığını savunan Türkmen, yapılan artışın sadece ev sahiplerini değil, dolaylı olarak kiracıları da zorlayacağını belirtti. "Bu zamlarla birlikte kiralar da otomatik olarak artacak" dedi.

“CHP’li yönetim bu zamdan derhal vazgeçmeli”

Açıklamasında CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne seslenen Türkmen, fahiş vergi artışının geri çekilmesi çağrısında bulundu. Belediyenin resmi hesaplarından yapılan açıklamaları ise “kendi kendini yalanlayan, kötü Türkçe ile yazılmış metinler” olarak niteleyip sert sözlerle eleştirdi.

Son olarak Türkmen, “Bu bir zam değil, açık bir soygun planıdır. İzin vermeyeceğiz. Biz buradayız ve konunun takipçisiyiz” diyerek sözlerini tamamladı.