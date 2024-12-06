Tutuklama ve İddianame

20 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilen Mahruki hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, paylaşımlarının halk arasında korku ve panik yaratmaya yönelik olduğu öne sürüldü. Bu paylaşımların kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğu savunuldu. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama suçlamasıyla ayrı bir soruşturma da başlatıldı.

Mahkeme Kararı

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nin tensip kararında Mahruki’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Ancak avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, nöbetçi ağır ceza mahkemesi tahliye kararını verdi.

Hapis Cezası Talebi

Mahruki için savcılık, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Yargı süreci önümüzdeki günlerde devam edecek.

Bu olay, ifade özgürlüğü ve sosyal medya kullanımı konularındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.