Adana'da tartıştığı eşi ile annesini tabancayla vurarak öldürmekten yargılanan şahıs, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Akli dengesi yerinde olduğu belirlenen sanık, mahkemedeki son savunmasında, “Benim diyecek bir şeyim yok” dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde oturan Nurettin Kaya (40), 24 Kasım 2023'te eşi Halime Kaya (44) ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın (54) yanına gitti. Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi ile eşini başlarından vurduktan sonra motosikletle kaçtı. 4 çocuk annesi Halime Kaya yaşamını yitirirken, yaralanan anne Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahriye Kaya da 18 Ocak'ta hayatını kaybetti. Bir süre psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Nurettin Kaya, yakalanarak tutuklandı.



İlk raporda akıl hastası çıktı

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınan Nurettin Kaya'ya yapılan muayenede delüzyonel bozukluk tanısı koyuldu. Raporda mevcut akıl hastalığı, sanığın işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılamasını ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli ölçüde azaltıcı nitelikte olup, suç tarihinde ve halen müsnet suçu nedeniyle cezai ehliyetinin olmadığının, ilgili maddeye göre ceza verilmeyip akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi gerektiği belirtildi. Akıl hastası olduğu yönünde rapor verilen Nurettin Kaya hakkında 'kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme' ve 'kadın olan eşi kasten öldürme' suçlarından Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı.



İkinci raporda akıllı çıktı

Duruşmaya tutuklu sanık Nurettin Kaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEĞBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığı ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun geldiğini, raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyleyerek, raporla ilgili sanık Kaya'ya söz hakkı verdi. Sanık Kaya, “Bu konuda diyecek hiçbir şeyim yok” dedi.

Daha sonra mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Kaya'nın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Akıl sağlığı yerinde raporu verilen sanık Nurettin Kaya'ya karar için son savunması soruldu. Kaya, “Benim söyleyecek bir şeyim yok” dedi. Kaya daha önceki savunmasında da, öldürdüğü Halime'nin eşi, Fahriye Kaya'nın da annesi olduğunu belirterek, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" demişti.



Sanık Kaya'nın avukatı ise, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen rapora itiraz edip yeniden rapor aldırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaayı da kabul etmeyen avukat, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Karar için son sözü sorulan Kaya, “Diyecek bir şeyim yok” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Nurettin Kaya'yı 'kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme' ve 'kadın olan eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararda indirim uygulamayan heyet, sanığa ayrıca ‘ruhsatsız silah bulundurmaktan' 1 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.