Ankara'da görülen dava sonucunda alınan kararda, ESBAV yöneticilerinin “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılandıkları sürece dikkat çekildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açtığı dava kapsamında, mahkeme, vakfın mevcut yönetiminin görevden alınmasına ve yerine kayyum atanmasına hükmetti.

Mahkeme kararıyla, aralarında Büyükerşen’in de yer aldığı 7 yönetici görevlerinden uzaklaştırılırken, ESBAV’a Serpil Karaer kayyum olarak atandı. Vakfın bünyesinde faaliyet gösteren Özel Çağdaş Okulları da bu süreçten doğrudan etkilenecek kurumlar arasında bulunuyor.

Gelişme, Eskişehir ve Ankara kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, davaya ilişkin hukuki sürecin devam ettiği belirtildi. Büyükerşen ve diğer yöneticiler hakkındaki yargılamaların sürdüğü, yeni yönetim sürecinin ise kayyum gözetiminde şekilleneceği öğrenildi.