Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’ta 11’de başladığı Fenerbahçe maçlarında rakibine karşı ilk kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye yenilen Beşiktaş’ta file bekçisi Ersin Destanoğlu da sarı-lacivertlilere karşı forma giydiği maçlarda ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, bu maça kadar ezeli rakiplerine karşı Ersin Destanoğlu’nun kaleyi koruduğu 5 maçta 1 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Söz konusu maçların hepsinde 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 9 gol gördü.