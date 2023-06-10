Gazeteci Can Ataklı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ataklı, Erdoğan'ın ameliyat olacağını ve göreve devam edip etmeyeceğine henüz karar vermediğini öne sürdü.



Ataklı'nın gündem olan iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.