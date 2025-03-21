Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Rabbimden hepimizi sağlıkla, huzurla, esenlikle, birlik ve beraberlik içinde daha nice Ramazanlara kavuşturmasını niyaz ediyorum. Çeşitli dönemlerde illerinizin ve milletimizin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubunda icra ettiğiniz şanla, şerefle, başarıyla dolu çalışmalar için her birinize şahsım, partim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında kuruluşundan bugüne AK Partimizin çatısı altında yol ve dava arkadaşlığı, gönül ve kader birliği yaptığımız tüm kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi, minnettarlığımı iletiyorum. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden partimizin kurucularından üç dönem karaman milletvekili olarak parlamentoda görev yapan Zeki Ünal Beyefendi başta olmak üzere ebedi aleme göç eden büyüklerimize yol ve mücadele arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"İsrail’in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir"

İslam dünyası olarak Ramazan’ın manevi iklimini teneffüs edilen şu mübarek günlerde Siyonist İsrail yönetimi ateşkesi bozarak Gazze’deki katliam ve soykırım politikasına tüm hoyratlığıyla devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözünü kan ve nefret bürümüş bu barbar sürüsünün başlattığı yeni saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 500’den fazla Filistinli daha şehit oldu. Ramazan ayında ve sahur vaktinde Gazze’de sivillerin üzerine yağdırılan bombalar nice anne babayı evlatsız nice yavruyu yetim ve öksüz bıraktı. Rabbimden cümlesine rahmet ve manfiret niyaz ediyorum. Bu mukaddes günlerin yeryüzünün dört bir yanında zulme ve zalime cesaretle sabırla metanetle direnen hayat, izzet ve haysiyet mücadelesi veren tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, İsrail’in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Sırtını dayadıkları güçlerden cesaret alarak çocukları katledenler Allah’ın izniyle döktükleri masum kanlarında boğulacaklardır. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya tarihin doğru tarafında yer almaya tüm imkanlarımızla tüm gücümüzle Gazze’li mazlumları desteklemeye inşallah devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bize oy versin vermesin bu ülkede yaşayan herkesin hayatına dokunmayı başardık"

AK Parti’nin 23 yılı bulan iktidarının her anınının takipçisi olduğunu, halka ve Hakk’a hizmet davasına layık olabilmek için çalışarak geçirdiğini bildiren Erdoğan, "Türkiye’yi son iki asırdır sıkıştırıldığı siyasi, ekonomik ve sosyal cendereden çıkartan demokrasi ve altyapı atılımlarını gerçekleştirmek AK Partili kadrolara nasip oldu. Eser ve hizmet siyasetimiz sayesinde bize oy versin vermesin bu ülkede yaşayan herkesin hayatına dokunmayı başardık. Ülkemizin çıkarlarını savunmanın ötesinde küresel düzeyde adalet, hakkaniyet ve merhamet müdafaası üzerine kurulu dış siyasetimizde dünyada milyarlarca insana umut aşıladık. Bu güzel tabloda sizler başta olmak üzere partimizin her mensubunun partimize oy vererek bize güç sağlayan her bir vatandaşımızın emeği, katkısı, rolü bulunuyor. Sizlerin şahsında mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana şöyle diyor, ‘Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok.’ Ülkeye, millete ve insana hizmet yolunda üstlenilen sorumluluklar ile ortaya konan çabaları sahip olunan ünvanlardan bağımsız şekilde değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"Sizleri milletvekilliğinin ötesinde memleketimizin sevdalısı, hizmet erleri olarak böyle bir mertebede görüyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte hep birlikte kazandığımız bu müktesebat inşallah hem bu dünyada hem öteki dünyada hak katında en önemli ibrah vesilemiz olacaktır. Bunun için her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur. Hele hele AK Parti’de yolunu ayıranlar veya yolunu şaşıranlar dışında eski diye bir kavram asla söz konusu değildir. Kendini sürekli yenileyen bir parti olarak bunu yaparken kimseyi dışlamıyoruz. Tam tersine geniş ailemizi sürekli büyüterek Üstat Necip Fazıl’ın ifadesiyle ‘Yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz.’"

"Yalanın, iftiranın, inkarın, bu tahrikat gücünü, doğrunun, hak tesliminin, insafın ve vicdanın üstünlüğüyle Allah’ın izniyle yeneceğiz"

Bayrak yarışında geride kalanların oyunun dışına çıkmadığını bildiren Erdoğan, "Sadece zaferin sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşmak bunun için nefesleniyor. Ayrıca parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini, gayretini ve tecrübesini heba edecek lükse sahip değiliz. Nitekim önceki dönem milletvekillerimizin bir kısmı gerek genel merkezimizde, gerek il teşkilatlarımızda, gerekse bürokraside çeşitli mevkilerde hizmetlerine devam ediyor. Sağlığı ve motivasyonu yerinde olan her bir arkadaşımız için yeni görevler üstlenme yolu açıktır. Her şey gibi bu da vakit ve nasip meselesidir. Ama şunu asla unutmamalıyız ki AK Parti’ye aidet son nefese kadar sahip çıkılacak nesilden nesile gururla aktarılacak onurlu bir mirastır. Bu çatı altında kimse kendisine kurumsal bir görev verilmesini beklemez, beklememelidir. Bilhassa bu harekette küsme, darılma, uzaklaşma söz konusu olamaz. Kırgınlık olmuşsa giderilir, sorun varsa çözülür. Yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup mutlaka düzeltilir. Şu an altında tek yürek, tek bilek bulunduğumuz çatı bizim ortak yuvamız, evimiz, sığınağımızdır. Biz üyesiyle, gönüllüsüyle, teşkilat mensubuyla, yöneticisiyle hep beraber sayısı milyonlara aşan muhteşem ve muazzam bir aileyiz. Bunun için her birimiz hanemizden başlayarak yakın çevremize, eşimize, dostumuza, sevenlerimize, hemşehrilerimize hep hakkı ve hakikati anlatmakla, insanları ikna etmekle, gönüller kazanmakla mükellefiz" diye konuştu.

AK Parti’nin ülkenin ve milletin hanesine yazdırdığı tarihi kazanımları sırf kişisel çıkarları veya hırsları yüzünden ters yüz etmek için yalana ve iftiraya başvuranların oyunlarını boşa çıkarmanın boyunların borcu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Eskiler doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış derler. Yalanın, iftiranın, inkarın, bu tahrikat gücünü, doğrunun, hak tesliminin, insafın ve vicdanın üstünlüğüyle Allah’ın izniyle yeneceğiz" dedi.

"Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır"

Türkiye, her gün yeni ve bir diğerini geride bırakan gündemlere uyanan belki de dünyanın en hareketli ülkesi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gündemlerin bir kısmı ülkenin gerçekten ihtiyacı olan hususları ihtiva ederken bir kısmı da suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. Hata, hata ile savunulamaz diye bir söz var. Ülkemiz muhalefeti de Ziya Paşa’nın dediği gibi herkesi kör alemi sersem sandığı için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı şecaat arz ederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor. Halbuki böyle yaparak kendilerini bırakınız halkı en yakınlarının dahi yüzlerine bakamayacak hale düşürdüklerinin farkında bile değil. Hırsları ve ihtirasları adeta akıllarını esir almıştır. Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar bu hazineyi yitirmiş vaziyetteler" ifadelerine yer verdi.

"Diploma alın teriyle alındı, belediyede yolsuzluk yok diyemiyorlar. Konuyu sloganlara hapsederek milleti aldatmaya çalışıyorlar"

"CHP’siyle medyasıyla ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek kendi tabanlarını tahrik etme milleti aldatma kolaycılığına kaçıyor. Deseler ki kardeşim bu diploma alın teriyle usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir. Bunu ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla ve hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. Aynı şekilde deseler ki kardeşim belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok. Bunu da yine işin erbabı vasıtasıyla ve hukuki derinler ışığında konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar yapamıyorlar. Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar" şeklinde konuştu.

"Kamuoyu önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için kapalı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları da ortadadır"

Kamuoyu önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için kapalı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıklarının da ortada olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada CHP’nin meseleleri ülkenin ve milletin değil, kendi genel merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusudur. Bizim ne şahsen ne parti ne de ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok. Bizim havanda su döverek boşa harcayacak zamanımız, pervasızca etrafa saçacak kirli ve karanlık para kulelerimiz yok. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, yalanın, dolanın, hilenin, yüze gülüp sırtından hançerlemenin hiç eksik olmadığı muhalefet zaten bunları ziyadesiyle yapıyor" açıklamalarında bulundu.

"Biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz"

AK Parti’nin ülkenin gerçek gündemiyle meşgul olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz. Çünkü milletimiz bizden kendisi ve evlatlarının geleceği için somut adımlar, kayda değer icraatlar, sadra şifa hizmetler, kalıcı eserler bekliyor. Hamdolsun 23 yılımızın her günü her anı bu şekilde ülkemize sayısız eser ve hizmet kazandırarak geçtik. 81 vilayetimizin her karışına yatırımlarımızla mührümüzü vurduk. Türkiye Yüzyılı’nı yılının inşasına giden yoldaki engelleri sabırla ve kararlılıkla tek tek ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

"Terörün istismar zeminini ortadan kaldırırken diğer yandan da kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik"

Son dönemde bu doğrultuda atılan adımlardan biri de terörsüz Türkiye vizyonu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malumunuz iktidara geldiğimizde ülkenin geçmiş dönemdeki pek çok sorunu gibi terörle mücadeleyi de devralmıştık. Sessiz devrimlerimizle bir yandan terörün istismar zeminini ortadan kaldırırken diğer yandan da kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik. Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik. FETÖ’sünden DAEŞ ve DHKP-C’sine kadar pek çok hain yapıyla da mücadele ettik. Terörün bitirilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımız bu uzun dönemde çok kıymetli tecrübeler kazandık. Bir taraftan savunma sanayimizi geliştirirken diğer taraftan evlatlarımızı terör örgütlerinin pençesinden kurtaracak süreçler yürüttük. Terörle mücadele konseptimizi değiştirip mücadeleyi ülkemiz sınırlarının ötesine taşıyarak tehditleri kaynağında bertaraf etme safhasına geçtik. Bunun için dünyada terör örgütlerinin en çok nefret ettiği ve hedef aldığı kişi durumuna geldik. Şimdi de bizi terörsüz Türkiye hedefimize biraz daha yaklaştıracak ve 40 yıllık meseleye son noktayı koyacak yeni bir sürecin içinde bulunuyoruz. Son adımı Kürt kardeşlerimizle birlikte vatandaşlarımızın tamamının canına, huzuruna, refahına ket vuran bölücü örgütün fesih ve silahlarının teslimi olarak özetleyebiliriz. Biz devlet ve yönetim olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirerek gerekli görüşmeleri sağlayıp çağrının yapılmasını temin ettik" açıklamalarında bulundu.

"Temennimiz hem örgütün hem de ona müzahir kesimlerin geçmişte olduğu gibi akıl ve izahat dışı tavırlara yönelik bu tarihi fırsatı heba etmeyerek yeni bir dönemin kapılarını aralamaları yönündedir"

Şimdi sıranın örgütün kurucusunun çağrısına harfiyen uyarak fesini ilan edip silahlarını teslim etmeye geldiğini ifade eden Erdoğan, "Şayet bu gerçekleşirse Türkiye 40 yıllık bir musibetten suhuletle kurtulma imkanına kavuşacaktır. Aksi olursa biz zaten önemli mesafe kat ettiğimiz terörü kaynağında yok etme stratejimizi kısa sürede nihayete erdirmeye bakarız. Temennimiz hem örgütün hem de ona müzahir kesimlerin geçmişte olduğu gibi akıl ve izahat dışı tavırlara yönelik bu tarihi fırsatı heba etmeyerek yeni bir dönemin kapılarını aralamaları yönündedir. Bu gelişme ülkemizle birlikte Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgemizin tamamında bir rahatlamaya istikrarın güçlenmesine vesile olacaktır. Terörün karanlık gölgesi siyasetin üzerinden çekildikçe inşallah sözün gücü artacak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Bu da demokrasimizin sorun çözme kapasitesini yükseltecektir" ifadelerine yer verdi.

"Karşımızdakilerden de aynı hasbi harbi ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz"

İktidar ve ittifak olarak Türkiye’yi 40 yıllık kamburundan kurtarma noktasında hem kararlı ve hem de samimi olduklarını bildiren Erdoğan, "Söylediğimiz her sözde ortaya koyduğumuz her tavırda da daima hüsnüniyetle hareket ediyoruz. Karşımızdakilerden de aynı hasbi harbi ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.