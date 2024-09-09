Milli Savunma Üniversitesi’nde 30 Ağustos'taki mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atıp kılıç çekerek 8 yıldır "yasaklı" yemin metnini okuması üzerine başlayan tartışmalar sürüyor.

"KENDİNİ BİLMEZLER TEMİZLENECEK"

Başkan Erdoğan konuya sert tepki göstererek "Kılıçları kime çekiyorsunuz? Gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Bir kaç tane kendini bilmez temizlenecek." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DEMEK “PEYGAMBER OCAĞI” DEMEKTİR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göğsünden imanı alırsanız, geriye bir şey kalmaz. Bunun acı örneklerini yakın geçmişte gördük.

28 ŞUBAT DÖNEMİ ORDU

Başörtüsüyle, kılık-kıyafetle, imam-hatiplerle, ilim-irfan yuvalarıyla uğraşan bir ordunun kabiliyetlerini nasıl yitirdiğine, dışardan çok içeriyle uğraşarak milletin nazarında nasıl yanlış yere oturduğuna hep birlikte yakın zamanlarda şahitlik ettik.

VESAYETÇI DÖNEMLERDE FETÖ'CÜ VATAN HAINLER VE ORDU

Milletimizin göz bebeği kahraman ordumuz, maalesef, hiç hak etmediği sıfatlarla anılır oldu. Yanlış ellerde ordumuz yıpratıldı, örselendi, güven kaybına uğratıldı. Sokaklarımızda sarıklı, sakallı insanların kovalandığı; subayların başörtülü annelerinin kışlaya alınmadığı vesayetçi dönemlerde; FETÖ'cü vatan hainlerini ordumuzun kılcallarına kadar yerleştirdiler.

"ORDUMUZ ÖZÜNE DÖNÜYOR"

5 Temmuz’da, biz bu hainleri temizledik, ordumuzu ölümcül bir urdan kurtardık ve şimdi ordumuz, hamdolsun aslına, özüne dönüyor.

Malazgirt’teki ruh, Çanakkale’deki ruh, İstiklal harbimizdeki ruh ordumuzda yeniden kök salıyor, yeniden vücut buluyor. FETÖ’cü hainlerden ve vesayet artıklarından temizlendikçe ordumuz, terör örgütleriyle mücadele ve vatan savunmasında destanlar yazıyor.

Suriye’den Irak’a, Libya’dan Somali, Katar ve Kosova’ya kadar görev üstlendiği her yerde Türk Silahlı Kuvvetleri; başarılarıyla, caydırıcılığıyla, disipliniyle göz dolduruyor. Kökleriyle bağı güçlendikçe daha da güçlenen bir ordumuz var.

"BU ORDU, MİLLETİN ORDUSUDUR"

Bu ordu, milletin her bir ferdinden teşekkül eden bir ordudur.

Bu ordu, milletindir ve milletin göz bebeğidir.

Millet olarak kahraman ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz.

Şunun da çok net bilinmesini isterim:

Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz.

Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

"BUNLARI TEMİZLEYECEĞIZ"

Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki bir kaç tane kendini bilmez, bunlar da evvelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir. Bunları temizleyeceğiz.