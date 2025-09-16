“Murat Bey bu konuda çalışmasını sürdürüyor. 2+1 ve 3+1 daireler bu projelerin içinde. Ben de kendisine süreci hızlandırma ve konut edindirme gayretimizi tüm ülkeye yayma talimatı verdim” diyen Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasının hedeflendiğini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde bugüne kadar 1 milyon 704 bin konut üretildiğini hatırlatan Erdoğan, “Ülke genelinde hâlihazırda 280 bin sosyal konutun yapımı devam ediyor. 11 ilde 450 bin konutluk deprem konutlarıyla birlikte bu süreci eş zamanlı yürütüyoruz. TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje ve maliyet çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Sokak Çağrılarına İzin Vermeyiz”

Son dönemde artan provokatif sokak çağrılarına da değinen Erdoğan, “Bu çağrılar milletin huzurunu hedef alıyor. Gerekeni gecikmeden yaparız, kimseye fırsat vermeyiz” dedi.

CHP’deki Kopuşlara Yorum

Muhalefetten özellikle CHP’den ayrılan belediye başkanları ve meclis üyelerinin AK Parti’ye katılımı hakkındaki soruya ise Erdoğan, “Bu katılımlar, partimizin istikrarlı ve güvenilir bir adres olduğunu gösteriyor. Halkın teveccühüyle yolumuza güçlenerek devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi vatandaşlara yönelik ayrımcı söylemleri de kınayarak, “Devletin temel ilkesi, tüm vatandaşların eşitliğidir. Bu tür provokasyonların hesabı yargı önünde sorulacaktır” dedi.

Yeni sosyal konut projesinin detaylarının Ekim ayında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.