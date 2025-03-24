"MUHALEFET, YOLSUZLUK SORUŞTURMASININ ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonunun ardından ana muhalefet partisi liderinin sokak çağrısı yapmasını eleştirerek, "Ana muhalefet yöneticileri büyük bir şuursuzluk örneği sergilemiştir. Yolsuzluk, irtikap, iltimas ve rüşvete dair iddialara cevap vermek yerine, seviyesiz ve hukuksuz açıklamalar yapmışlardır," dedi.

"153 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI, SORUMLU CHP VE DESTEKÇİLERİDİR"

Yolsuzluk operasyonlarına karşı protestolar sırasında yaşanan olaylara dikkat çeken Erdoğan, "Son 5 gün içinde çıkan olaylarda 153 güvenlik görevlisi yaralanmış, milyarlarca lira kamu zarara uğramıştır. Bunun sorumlusu, sokak çağrısı yapan ana muhalefet lideri ve destekçileridir," ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI 80 YILDIR AYNI"

CHP'nin demokrasi anlayışının değişmediğini söyleyen Erdoğan, "Güya demokrasi diyenler, yıllarca halkın iradesini hiçe saymış, kendi çalıp kendi oynamıştır. CHP'nin demokrasi anlayışı, 80 yıl önce nasılsa bugün de aynıdır. Kendi çıkarlarını halkın menfaatinin önüne koymaktan vazgeçmemişlerdir," dedi.

"TÜRİYE'NİN GELECEĞİ, MUHALEFETİN VİZYONSUZLUĞUNA BIRAKILAMAZ"

Ana muhalefet partisinin çapsız ve vizyonsuz olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye gibi köklü ve büyük bir ülke, basiret ve vizyon sahibi olmayan bir ana muhalefet partisine bırakılamaz. Bunların ne devleti ne de belediyeleri yönetebilecek kapasitesi vardır," ifadelerini kullandı.

"CESARETİN VARSA YOLSUZLUKLARIN HESABINI VER"

Muhalefet partisini hesap vermeye davet eden Erdoğan, "Yürütülen soruşturmalardaki iddialara ilişkin bir açıklamanız var mı? Alınan rüşvete, yapılan usulsüzlüklere karşı ne diyorsunuz? Cesaretiniz varsa bunların hesabını verin," diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ve ana muhalefete yönelik sözleri, siyaset arenasında yankı uyandırırken, bu sert eleştirilere muhalefetten gelecek yanıt merak konusu oldu.