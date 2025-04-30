İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleşen forumda, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Erdoğan, Türkiye’nin küresel ticaretteki korumacılık eğilimlerine rağmen ekonomik büyümesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

“Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan restleşmeleri hep beraber izliyoruz”

Dış ticarette korumacı yaklaşımların ve ekonomik restleşmelerin arttığı bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu zorlu atmosferi fırsata çevirmeye odaklandığını söyledi. “Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi başarıyla yönetmenin ve fırsata çevirmenin gayreti içerisindeyiz,” diyen Erdoğan, Türkiye'nin geçmişteki krizlerden güçlenerek çıktığını ve benzer bir başarıyı bugünkü koşullarda da göstereceğine inandığını dile getirdi.

“Depreme rağmen büyüme sürdü, hedeflerimizden sapmadık”

2023 yılında yaşanan büyük depreme rağmen Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam, yatırım ve savunma sanayi gibi alanlarda kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade eden Erdoğan, “Depremin doğrudan maliyeti 104 milyar dolar, dolaylı etkisi ise 150 milyar doları buldu. Buna rağmen ekonomideki hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Savunma sanayisinde tarihi ihracat: 7,1 milyar dolar

Türkiye’nin 2024 yılında 262 milyar dolarla tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını belirten Erdoğan, savunma sanayi ihracatının da 7 milyar 154 milyon dolarla rekor kırdığını duyurdu. Son 20 yılda altyapıya yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte 270 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çektiğine dikkat çekti.

“İtalya ile ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar”

İtalya ile karşılıklı yatırımlara özel önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, 2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 32 milyar doları aştığını söyledi. “Bugünkü zirvede Sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik,” diyen Erdoğan, iş dünyasına çağrıda bulunarak, yeni ortaklıkların kurulmasının önemine değindi.

Gümrük Birliği ve vize kolaylığı çağrısı

Erdoğan, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini vurgularken, Türk iş dünyasının karşılaştığı vize sorunlarının ticari ilişkilere zarar verdiğine dikkat çekti. İtalyan iş çevrelerinin bu konuda AB nezdinde girişimde bulunmasının karşılıklı fayda sağlayacağını belirtti.

“İş dünyası elini taşın altına koymalı”

Ekonomik iş birliğinin yalnızca hükümetlerin çabasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz yolları açıyoruz, engelleri kaldırıyoruz. Ancak iş birliğini gerçek anlamda hayata geçirecek olanlar sizlersiniz,” diyerek iş dünyasına iş birliğini artırma çağrısında bulundu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye’nin stratejik konumu, ulaşım ağı ve yatırım ortamı açısından sunduğu fırsatları vurgulayarak, özellikle savunma sanayi, yeşil enerji, dijital teknolojiler ve uzay alanlarında İtalyan firmalarla ortaklıkların artırılması gerektiğini ifade etti.

Yeni ekonomik hedeflerin ve stratejik iş birliklerinin masaya yatırıldığı zirve, Türkiye ve İtalya arasındaki ticari ilişkilerin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.