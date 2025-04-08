CHP’ye ve Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik sert eleştiriler yönelten Erdoğan, “Yaşananlar milletin malına mülküne çöken yankesicilerin adalete hesap vermesinden ibarettir,” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik süren yargı sürecine değinen Erdoğan, CHP yönetiminin yaşananların ciddiyetinin farkında olduğunu belirterek, "Kamuoyuna yansıyanlar sadece buzdağının görünen kısmı. Suç örgütlerinin kimleri haraca bağladığını, kimleri maaşa bağladığını CHP çok iyi biliyor," ifadelerini kullandı.

“CHP, Faşist Zihniyetin Yeni Yüzü”

CHP’nin son dönemdeki tutumunu “marjinal örgüt gibi hareket ediyorlar” diyerek eleştiren Erdoğan, sokak hareketleri ve muhalif söylemlerin bir bütün halinde sistemli bir saldırıya dönüştüğünü iddia etti. Ana muhalefet lideri Özgür Özel’in yargıya yönelik açıklamalarını da hedef alan Erdoğan, “Yargı mensuplarına parmak sallayarak suç örgütlerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Bu, milletin aklıyla alay etmektir,” diye konuştu.

“Ortaya Çıkanlar, Daha Büyük Gerçeklerin Habercisi”

Erdoğan, “CHP Genel Başkanı’na sesleniyorum: Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yok. Ortaya çıkanlar, daha büyük kirli ilişkilerin habercisi,” diyerek Özel’in çıkışlarını adaletin önüne geçme çabası olarak değerlendirdi.

“Gazze'de Soykırıma Sessiz Kalamayız”

Toplantıda dış politikaya da değinen Erdoğan, Gazze’de süren İsrail saldırılarına karşı Türkiye’nin diplomatik çabalarının devam ettiğini belirtti. “Biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı dönmeyiz. Hakkı savunma konusunda kimse bize sınır çizemez,” dedi.

“Sokaklar Güvenli Hale Gelecek”

Sokak hayvanları konusunu da gündemine alan Erdoğan, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, “AK Parti belediyeleri çocukların kendini en güvende hissedeceği şehirler inşa etmelidir,” dedi. İlgili bakanlıklara da gerekli yasal adımlar için talimat verildiğini duyurdu.

“CHP, Hâlâ 1940’ların Partisi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda CHP’yi tek parti dönemine benzeterek, “Son üç haftada yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki; 1940’ların CHP’si neyse bugünkü CHP de odur. Demokrasiye, milli iradeye tahammülleri yok,” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin geleceği için AK Parti teşkilatlarına sağduyulu ve birlik içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunarak, “Biz 23 yıldır olduğu gibi yine gönül diliyle konuşacağız. Yeni hizmetler, yeni projelerle milletimizin karşısında olacağız,” dedi.