ydın, yaptığı yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve ‘cuntacı’ şeklindeki hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlaması

Avukat Hüseyin Aydın, açılan dava ile birlikte Özgür Özel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Özel Ne Demişti?

CHP lideri Özgür Özel, olağanüstü kurultayda yaptığı konuşmada, iktidarı sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür.”

Siyasi Gerginlik Artıyor

Özgür Özel’in kurultaydaki sözleri ve ardından gelen yargı süreci, siyasette tansiyonu yeniden yükseltti. CHP cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmezken, dava sürecinin önümüzdeki günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.