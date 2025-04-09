Küresel Ekonomide "Kasırga" Uyarısı

Erdoğan, ticaret savaşlarının küresel etkisine dikkat çekerek, "Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartı olmaz" dedi. Yeni dönemin doğum sancılarını yaşadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bu süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Ekonomik Dayanıklılığı

Enflasyon: Mart ayında yıllık enflasyonun %38,1 ile 10 aydır düşüş trendinde olduğunu açıkladı.

İhracat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracatına (2,065 milyar $) ulaşıldı. CHP'den "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi: İlk Durak Şişli

İstihdam: Şubat'ta işsizlik oranı %8,2 ile 2012'den bu yana en düşük seviyede.

Dış Denge: Cari açık Mayıs 2023'te 55,1 milyar iken,Ocak2024′te∗∗11,5milyariken,Ocak2024′te∗∗11,5milyar'a** geriledi.

Erdoğan, "Düşük tarifeli ülkeler arasında yer almamız sayesinde bu süreci diğerlerinden daha az hasarla atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Muhalefete Sert Tepki: "CHP = Cunta"

CHP'nin son dönemdeki eylemlerini eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP demek cunta demektir. 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a, 15 Temmuz'a kadar her darbe girişiminin arkasında onlar var."

"Deniz Gezmiş'i sahaya süren de, idam oylamasında kaçan da, sonra mezar başında gözyaşı döken de CHP'dir."

"Boykot çağrılarıyla ekonomiyi vurmak istediler, ama millet onları boykot etti."

DEM Parti ile Görüşme ve "Terörsüz Türkiye" Vurgusu

Erdoğan, "Yarın DEM Parti heyetiyle görüşeceğiz. Terörsüz bir Türkiye hedefimizde kararlıyız" açıklamasını yaparak, diyalog sürecinin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Bahçeli'ye Geçmiş Olsun

Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinen Erdoğan, "Kendisine hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" mesajını iletti.