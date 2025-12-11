Karar; 3’e karşı 9 oyla alınırken, bazı üyelerin daha sert veya sabit tutma yönündeki ayrışan görüşleri toplantıda dikkat çekti. Böylece Fed, bu yıl üçüncü kez faiz indirimine giderek para politikasında temkinli gevşeme adımlarını sürdürdü.

Ekonomik faaliyete ilişkin göstergelerin “ılımlı genişleme” sinyali verdiğini belirten Fed, istihdam artışındaki yavaşlamaya ve enflasyondaki yüksek seyre vurgu yaparak, gelecek kararların veri odaklı şekilleneceğini açıkladı. Komite, rezerv yönetimi kapsamında gerektiğinde kısa vadeli hazine tahvili alımlarına başlayacağını da duyurdu. Merkez Bankası, büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, enflasyon beklentilerinde sınırlı bir iyileştirme öngördü.

Aynı Gün İki Kritik Para Politikası Gelişmesi: TCMB Saat 14.00’te Kararını Açıklayacak

Fed’in faiz indiriminin küresel piyasalarda yankı bulduğu saatlerde, Türkiye’de gözler bugün yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Başkan Fatih Karahan liderliğinde toplanacak Kurul, saat 14.00’te yılın son faiz kararını duyuracak.

Ekim ayında politika faizini %40,5’ten %39,5’e indiren TCMB, son toplantılarda “enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı duruş” mesajını öne çıkarmıştı. Başkan Karahan, son değerlendirmelerinde dezenflasyon sürecinin para politikasındaki kararlı duruşla destekleneceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Enflasyon görünümü ara hedeflerden belirgin şekilde ayrışırsa politika duruşu yeniden sıkılaştırılacaktır.”

Karahan ayrıca, faiz indirimlerinin ancak enflasyonun kalıcı şekilde kontrol altına alınması şartıyla etkili olabileceğine dikkat çekerek, piyasa faizlerindeki geri çekilmenin beklentilerdeki iyileşmeden beslendiğini ifade etti.

Küresel ve Yerel Para Politikası Aynı Gün Gündemde

Fed’in yılın son indirimiyle küresel para politikalarında “ölçülü gevşeme” sinyalleri öne çıkarken, Türkiye cephesinde politikaların yönü tamamen enflasyonla mücadele ekseninde şekilleniyor. Bugünkü PPK toplantısının sonucu, hem piyasalarda hem de yılın son çeyreğine girilirken iş dünyasında yakından izlenecek.

Fed’in faiz indirimlerinin ardından TCMB’nin nasıl bir adım atacağı merakla beklenirken, iki merkez bankasının aynı gün gündeme oturan kararları küresel para akımlarından yerel kredi koşullarına kadar geniş bir yelpazede etkili olacak.