Açıklanan rakamlara göre brüt döviz rezervleri de yükseliş kaydetti. Bir önceki hafta 75 milyar 613 milyon dolar seviyesinde bulunan döviz rezervi, 1 milyar 150 milyon dolarlık artışla 76 milyar 763 milyon dolara çıktı.

Altın rezervlerinde ise daha güçlü bir artış dikkat çekti. 5 Aralık haftasında altın rezervleri 2 milyar 46 milyon dolar artarak 107 milyar 629 milyon dolardan 109 milyar 675 milyon dolara yükseldi.

Uzmanlar, son haftalardaki rezerv artışının hem döviz girişleri hem de altın fiyatlarındaki yükselişle desteklendiğini belirtiyor. Ekonomistler, rezervlerdeki toparlanmanın finansal istikrar açısından olumlu bir sinyal olduğuna dikkat çekiyor.