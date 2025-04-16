Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ikinci dönem 38. toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini gençlerimizle paylaşmak istiyorum” dedi.

Kabine toplantısında ekonomiden dış politikaya, tarımdan güvenliğe kadar birçok başlık ele alındı. Erdoğan, özellikle eğitim alanında yapılan çalışmalara dikkat çekti. Bunun yanında Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yapılan temaslar, Gazze ve Suriye gibi bölgesel krizler, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler ve tarımsal hasarlar da gündeme geldi.

İllegal Çakar Uyarısı ve Denetimler Artıyor

İçişleri Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda, cezaların artırılmasıyla birlikte illegal çakar kullanımının yüzde 80 oranında düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu sıfırlayana kadar denetimlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Suriye Açıklaması: "Yeni Bir Dönem Başladı"

Erdoğan, Suriye politikasına dair net mesajlar vererek, “Suriye'nin kalıcı huzura ve istikrara kavuşmasına kim engel olursa, açık söylüyorum, karşısında Suriye Hükümetiyle birlikte bizi de bulacaktır. Terör koridoruna nasıl izin vermediysek, başka koridorlara da müsaade etmeyiz” dedi.

“8 Aralık öncesine dönüş ihtimali ortadan kalkmıştır. 8 Aralık devrimiyle birlikte Suriye’de yeni bir dönem başlamıştır” diyen Erdoğan, bölgedeki tüm halkların bu süreçten kazançlı çıkacağını belirtti.

Tarımda Zarar Gösteren Üreticiye Destek Sözü

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan don ve dolu olaylarının ardından zarar gören çiftçilere destek olunacağını söyleyen Erdoğan, “Tarım ve Orman Bakanlığımız çalışmalarına başladı. TARSİM’in önemini bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Muhalefete Eleştiri:

Muhalefetin yolsuzluk iddialarının üzerini örtmek için Batı’ya yöneldiğini iddia eden Erdoğan, “Biz Türkiye’nin itibarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutup başı haline gelmiştir” diye konuştu.

Trafik Tedbirleri ve Bayram Dönemi

Bayramda alınan trafik önlemleriyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, “28 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında 69 bin personel sahadaydı. Denetimleri artırarak ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçtik” dedi.