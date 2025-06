Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32’inci Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni programına katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracatın stratejik aklını oluşturan bir vizyon merkezi haline geldiğini belirterek, "Türkiye’nin gıpta ile takip edilen büyüme ve kalkınma hikayesi, ‘işimiz üretim gücümüz ihracat’ ilkesini benimsemiş siz ihracatçılarımız özverili çabalarıyla yazılıyor. Dünyanın en ücra köşesinde dahi kendine yer bulan her bir ürünümüz, küresel arenada büyük bir iz bırakıyor. Türk ihracatçısı denilince artık dünyada sadece bir tedarikçi değil aynı zamanda bir çözüm ortağı anlaşılıyor. Bize ve milletimize yaşattığınız bu gurur tablosu için sizleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin alın terini akıllı ve vizyonla yoğurarak üreten ve ürettiğini Dünyaya ulaştıran bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu günlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Bilakis canımızı dişimize takarak geldik. Zorlukları aşarak, bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi ihracatçılarımızdır. Her biriniz Türkiye’nin bu günlere ulaşmasına çok büyük katıklar yaptınız. İhracatçılar olarak sizler Türkiye Yüzyılının inşasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, millet ve memleket sevdalısı yol arkadaşlarımızsınız. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Henüz yolun başındayız. Daha önümüzde gidecek çok yolumuz var. Kalan yolu da yine omuz omuza yürüyeceğiz. İnşallah çalışarak, üreterek, satarak, yeni pazarlar bularak Türkiye’nin ihracatta hedeflediği yere gelmesini birlikte sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomi duruma değinen Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz dönem yalnızca konjonktürel dalgalanmaları değil, derin yapısal dönüşümlerin ve tarihi önemde kırılmaların da yaşandığı bir eşil niteliğindedir. İnsanlık tarihine damga vuran Kovid 19 salgının sağlık boyutunu geride bıraksak da salgının tetiklediği krizin küresel ekonomide yol açtığı tahribat halen tam anlamıyla telafi edilemedi. Ticarette korumacılık politikaları yeniden yükselişe geçerken, uluslararası ticaretin serbest yapısında ciddi daralmalar meydana geliyor. Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları, mevcut belirsizlik ortamını derinleştiriyor. Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten, toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bilhassa bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Şunu hepimiz görebiliyoruz. Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı ve stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımız yapıyoruz" diye konuştu.



"Yıl sonunda enflasyonda 20’li rakamları görmeyi bekliyoruz"

Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Muhalefetin Türkiye’yi batağa sürüklemek isteyen savaş baronlarının ekmeğine yağ süren sorumsuz söylemlerine rağmen oyuna gelmedik. Şimdiye kadar ülkemizi bölgemizdeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı aşardık. Sürekli değişen küresel, ekonomik ve siyasi iklimin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermedik. 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Yatırım istihdam üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz sayesinde ekonomimiz yüzde 3,2 oranında büyüdü. 2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceyi yıla kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti. Böylece 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik. Seçime rağmen istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguladık. Siyasetten kendimiz bedel ödesek dahi, popülist politikalara tevessül ederek ülkemize ve milletimize bedel ödetmedik. Program sayesinde ekonomimizin yapısal direncini arttırdık. Dış kaynaklara bağımlılığı azaltarak kırılganlıklarımızı asgariye indidir. Özellikle son 3 ayda yaşanan her tülü şoka rağmen program sarsılmadı, dayanıklılığını kanıtladı ve güven tazeledi. Mayıs başından itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı Risk primimiz düşüyor, Türk lirasına güven yükseliyor. Enflasyonla mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Enflasyon bir yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20’li rakamları görmeyi bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.



"İhracatımızı ülke sathına yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

2024 yılının ihracatta rekorlarla geçtiğinin altını çizen Erdoğan, "2024 yılında 262 milyar dolar ihracatla rekor kırdık. Küresel ihracattan aldığımız payı yüzde 1,07’ye yükselttik. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımız 18’e, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayımız 302’ye çıktı. Mayıs ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatıdır. Ocak-Mayıs döneminde mal ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 111 miyar dolara, yıllıklandırılmış ihracatımız ise 265,5 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatı tarafında da oldukça iyiyiz. 2002 yılında 14 milyar dolarak olan hizmet ihracatımızı 2024 yılında 115,2 milyar dolara taşıdık. 2025 yılı nisan ayı itibariyle yıllıklandırılmış bazda 1,3 milyar dolar artışla hizmet ihracatında 116,5 milyar dolar seviyesini yakaladık. Türkiye’nin ihracatındaki artış yalnızca nicelik itibariyle değil, nitelik olarak da büyük bir değişim göstermektedir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı 2002 yılında 10 milyar dolar, ihracatımızdaki payı yüzde 30 seviyesindeydi. 2024 yılında orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı 101 milyar doları aştı. İhracatımızdaki payı da yüzde 41’e çıktı. Bu artış Türkiye’nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti. Bu payın daha da arttırılmasını hedefliyoruz. İhracatımızı ülke sathına yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayı yıllıklandırılmış verilere göre 32 ilimiz 1 milyar dolar üzerinde ihracat yaptı. İhracata kadınların daha fazla katkı verdiğini memnuniyetle görüyoruz. 2024 yılında kadın çalışanların ihracatta katkısı 2013 yılına göre 2 kat artarak 60,1 milyar dolara ulaştı ve payları yüzde 23,6’ya yükseldi. Böylesi anlamlı bir başarıya imza atan kadınları bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.