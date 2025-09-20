Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin ticaret, yatırım ve savunma sanayisi konularının yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri daha da güçlendirecek adımların ele alınacağını belirtti.

Erdoğan, “Değerli dostum ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, müttefikimiz ABD ile ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere pek çok önemli konuyu görüşeceğiz. Bu temasların iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ayrıca, görüşmenin bölgesel barışa katkı sağlayacağına dair umutlu olduklarını vurguladı.

Trump’tan Boeing ve F-35 Vurgusu

Erdoğan’ın açıklaması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmenin gündem başlıklarına değindi. Trump, Türkiye’ye yönelik Boeing uçaklarının büyük çaplı satışı, F-16 tedariki ve ilerleme kaydedilen F-35 müzakerelerinin masada olacağını söyledi.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendisiyle çok verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum” diyen Trump, Erdoğan ile olan ilişkilerinin her zaman pozitif bir çizgide ilerlediğini vurguladı.

Kritik Ziyaretin Odağında Ekonomi ve Savunma Var

Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, savunma sanayisinde iş birliği ve özellikle F-35 programı konusunda yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Ankara-Washington hattında son dönemde hız kazanan diplomatik temasların bu görüşmeyle yeni bir ivme kazanması öngörülüyor.