Erdoğan, Ramazan ayının, sadece açlık ve susuzluktan ibaret olmadığını, bir ruh şöleni olduğunu belirterek, bu dönemde yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin ön plana çıktığını vurguladı. Ayrıca, tüm dünyanın Ramazan'ın rahmet ve bereketinden faydalandığını ifade etti.

Erdoğan, dünyadaki küresel krizlerin, ekonomik sıkıntıların ve artan ırkçılığın insanlık için büyük tehdit oluşturduğunu belirtti. Özellikle uluslararası sistemin adaletsizliklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, güç temerküzünün ve orman kanunlarının dünya genelinde yayıldığını ve zayıfların haklarının giderek daha fazla göz ardı edildiğini ifade etti. Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür" diyerek, daha adil ve kuşatıcı bir küresel yapının kurulması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunmasının artık zorunlu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, dünyadaki güç paylaşımının adalet temelinde olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki krizlerle ilgili üstlendiği kritik rollerin altını çizen Erdoğan, Gazze'deki insani yardımlarını sürdürdüklerini ve uluslararası adaletin sağlanması için çeşitli mekanizmaları çalıştırmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Filistin halkına verdiği desteği yineleyen Erdoğan, İsrail'in hukuksuz tavırlarına karşı sert tepki göstererek, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" dedi. Ayrıca, Suriye'deki iç savaşın sona ermesi ve ülkenin yeniden inşa edilmesi için Türkiye'nin desteğini sürdüreceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin stratejik önceliklerinden biri olduğunu ve Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin düşünülemeyeceğini ifade etti. Bu bağlamda, Avrupalı dostlarından Türkiye'nin tam üyelik sürecini ilerletmelerini beklediklerini söyledi.

Erdoğan son olarak, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa karşı yürütülecek mücadelenin önemine değinerek, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanlığını devralacaklarını ve bu kapsamda aktif şekilde mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, Antalya Diplomasi Forumu'nun 11-13 Nisan tarihlerinde yapılacak 4. toplantısına büyükelçilerin katılmalarını tavsiye etti.