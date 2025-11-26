Erdoğan, “İnşallah Türkiye Yüzyılının sancaktarlarından biri de doktorlarımız olacak. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

“Tıp alanındaki her gelişme insanlığın ortak malıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında elde edilen bilimsel ilerlemelerin sadece bir ülkenin değil, tüm insanlığın ortak değeri olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Tıptaki yenilikler, buluşlar ve keşifler hangi ülkeden çıkarsa çıksın tüm insanlığın ortak sevincidir. Sağlık hizmetlerinin eşit sunulmadığı bir dünya adil bir dünya değildir.”

Erdoğan, insanın sağlıklı ve onurlu bir yaşam sürmesinin temel bir hak olduğunu vurgulayarak, doktorluk mesleğinin köklerinde yalnızca tedavinin değil, “bilgelik ve halden anlama” kavramlarının da bulunduğunu söyledi.

“Sağlık sömürülemez, pazara dönüştürülemez”

Konuşmasında küresel sağlık sistemindeki adaletsizliklere dikkat çeken Erdoğan, kapitalist düzenin tıp alanını da dönüştürdüğünü belirtti:

“Para hırsını teşvik eden kapitalist sistem pek çok alan gibi tıpla ilgili paradigmayı da değiştiriyor. İnsan hayatı ve sağlığı sömürülemez. Hastalığın pazara dönüştürülmesine seyirci kalamayız.”

Gazze’de iki yıldır devam eden saldırıları hatırlatan Erdoğan, hastanelerin bombalanmasına ve sağlık çalışanlarının öldürülmesine sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

Yunus Emre’den örnek: “Hastaya verilen bir yudum suyun bile değeri büyüktür”

Erdoğan, sağlık çalışanlarının taşıdığı manevi sorumluluğa dikkat çekerek Yunus Emre’nin şu dizelerini hatırlattı:

“Bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise… İşte mesele budur.”

Türkiye’nin İbn-i Sina’nın ilmi mirasının taşıyıcılarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, doktorlara “Türkiye Yüzyılının öncüleri olacaksınız” sözleriyle seslendi.

Şehir hastanelerinde yatırımlar büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sağlık altyapısındaki gelişmelere ilişkin güncel verileri de paylaştı:

13 şehir hastanesinin yapımı sürüyor.

9 şehir hastanesinin proje ve arsa çalışmaları devam ediyor.

1 milyon 470 bini aşan sağlık personeli ile 86 milyon vatandaşa birinci sınıf hizmet sunuluyor. Türkiye'nin Nüfusu 1 Ekim 2025 İtibarıyla 85,98 Milyon Oldu İçeriği Görüntüle

Erdoğan, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olmayı sürdüreceğini belirterek konuşmasını tamamladı.