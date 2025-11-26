Kentte arıcılara yönelik “Sağlıklı Arı, Sağlıklı Yaşam – Arı Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi, Arı Sağlığı ve Koloni Yönetimi” temalı geniş kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Kovan başı verim 26 kilogram

Ordu’nun arıcılık açısından ülkenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Ay, kovan başına düşen bal veriminin 26 kilogram olarak tespit edildiğini belirtti. Ay, ilin iklimi kışlama döneminde arılar için elverişli olsa da çiçeklenmenin kısa sürmesi nedeniyle arıcıların büyük bölümünün gezginci arıcılık yapmak zorunda olduğuna dikkat çekti.

Arıcılara 2025’te kovan başına 100–266 TL destek

Arıcılığı güçlendirmek amacıyla desteklemelerin devam ettiğini belirten Ay, 2024 yılında 2 bin 635 arıcıya ait 563 bin 521 koloni için 84 milyon 580 bin TL arılı kovan desteği ödendiğini söyledi.

2025 yılı için ise:

Birlik üyesi arıcılara: kovan başı 140–266 TL

Birlik üyesi olmayanlara: kovan başı 100–170 TL

destekleme ödemelerinin sürdüğünü ifade etti.

İhracatta düşüş: 2025’te 371 ton bal ihraç edildi

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü dile getiren Ay, son üç yılın bal ihracat rakamlarını da paylaştı:

2023: 723 ton

2024: 598 ton

2025: 371 ton

Ayrıca Ordu’dan son olarak İngiltere’ye 8 ton bal ihraç edildiği kaydedildi.

Arıcılara kapsamlı eğitimler verildi

Eğitim programında, sektör temsilcileri ve uzman akademisyenler arıcılara teknik bilgiler sundu.

Programda:

Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum , arı sağlığı, koloni yönetimi ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi

Dr. Samet Okuyan, ana arı yetiştirme ve genetik etkileşimlerin kaliteye etkisi Kahverengi Kokarca Fındık Zararı Yüzde 100’e Yaklaştı İçeriği Görüntüle

konularında sunum yaptı.

Sektöre katkı sağlayanlara plaket

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, ilin bal üretiminde Türkiye lideri olmasını arıcıların emeği ve gezginci arıcılığın yaygınlığıyla ilişkilendirdi.

Program sonunda Ordu Valisi Muammer Erol, arıcılığa katkı sunan kurum temsilcilerine ve akademisyenlere plaket takdim etti.