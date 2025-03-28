Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’u Türkiye’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle mübarek bir günde iftar soframızı ülkemizdeki cemaat vakıflarının temsilcileriyle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Davetimize icabet ederek soframızı onurlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Farklılıklar, Beşeri Zenginliğimizdir"

Türkiye’nin asırlardır farklı inanç ve kimlikleri barış içinde yaşatma tecrübesine sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’dan Mardin ve Hatay’a kadar pek çok ilimizde ezan, hazan ve çan yüzyıllar boyunca bir arada yankılandı. Camiler, kiliseler ve sinagoglar asırlardır aynı sokağı, aynı caddeyi paylaştı. Aynı vatan topraklarında, aynı gök kubbe altında, Müsülmanlar, Hristiyanlar ve Museviler yan yana yaşadı. Bu köklü mirasa büyük bir değer atfediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültürel ırkçılık ve fanatizmin tüm dünyada arttığı bir dönemde olduklarını belirten Erdoğan, "Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma unsuru olarak görmeyen, aksine beşeri zenginlik olarak kabul eden geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Bu birlikteliğimizi her yıl tekrarlamak büyük önem arz ediyor" dedi.

"Tüm Vatandaşlarımızın Eşit Hissetmesi İçin Çalıştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarlarının 23. yılına girdiklerini hatırlatarak, "Bu süre içinde hangi kökene, inanca ya da cemaate mensup olursa olsun, 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüsülim vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması için azami gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğz" ifadelerini kullandı.

"Somali Halkının Yanındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali halkının yaşadığı büyük acılara dikkat çekerek, "Somali’nin ekonomik kalkınmasına, huzuruna büyük önem veriyoruz. Türkiye olarak, Somali’nin elde ettiği kazanımları korumasını ve toplumsal barışını güçlendirmesini temenni ediyoruz. Terörün her türlüsünden büyük bedeller ödemiş bir ülke olarak, Somali halkının yanındayız. Bu çerçevede, Somali’nin birlik ve dirliği için gerekli katkıyı sunmaya devam edeceğz" dedi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Davetimize icabet ederek iftar soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın şahsında tüm Somali halkını selamlıyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.