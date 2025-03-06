"Bu Topraklar Masa Başında Kurulmadı"

Erdoğan, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, "Malazgirt'in önlerindeki ilk akımlardan İstanbul'un Fethi'ne, 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesine kadar tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin masa başında kurulmadığını ve bu toprakların kan ve alın teriyle vatan yapıldığını vurguladı.

"Terörü Kaynağında Yok Ettik"

Terörle mücadelede gelinen aşamalara değinen Cumhurbaşkanı, "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te aşamadılar, hep siz oralarda onları inlerine gömdünüz. Şu ana kadar o imanla, o aşkla yine gömmeye devam edeceksiniz" diye konuştu.

"Her Senaryoya Karşı Hazırlıklı Olmalıyız"

Bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Hadiseleri tribünden seyretme lüksünüze sahip değiliz. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak, bölgemizdeki olayları ülkemiz lehine olacak şekilde yönetmek ve yönlendirmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Gazze Vurgusu

Erdoğan, konuşmasında Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değindi. "Gazze‘de 471 gün süren soykırım ve katliamda küresel siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen kardeşlerimize cesaretle sahip çıktık" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye Hedefindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız" diyerek terörle mücadelede gelinen noktaya vurgu yaptı.

"Avantajımızı Milletimizin Hayrına Kullanacağız"

Erdoğan, "Milletine karşı bir sorumluluk duygusu taşıyan siyasetçinin böyle bir fırsata sırtını dönmesi düşünülemez" diyerek, elde edilen avantajların 85 milyon vatandaşın yararına kullanılacağını belirtti