"Kadife Eldiven İçindeki Demir Yumruk"

Erdoğan, terör örgütlerinin Türkiye’nin kudretli duruşu karşısında çaresiz kaldığını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla her türlü tehdidin üstesinden gelmiştir ve gelecektir. Terörün sırtını emperyalistlere yaslayarak varlık gösterdiği dönem artık sona ermiştir” ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye Hedefimize Yaklaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar ve ülke içindeki koordineli çalışmalar sayesinde PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin ciddi kayıplar verdiğini söyledi. Erdoğan, 2024 yılı içerisinde 40 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz” dedi.

"Bölgenin Geleceğini Teröre Karartmayacağız"

Konuşmasında bölgedeki tarihi birlik ve kardeşlik vurgusuna da yer veren Erdoğan, “Türk, Kürt, Arap ve Farisi; bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz. Bizi bölmeye, kaynaklarımızı sömürmeye çalışanların oyunlarına asla gelmeyeceğiz” diye konuştu. Erdoğan, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının eşit ve kardeş olduğunu belirterek, “Bu kardeşliği kimse bozamayacak” mesajını verdi.

"Cumhur İttifakı’nın Kararlılığı Tamdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın terörle mücadeledeki iradesinin en üst seviyede olduğunu ifade ederek, “Milletimizin desteğiyle terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız. Bu coğrafyada barışın, huzurun ve kardeşliğin hâkim olacağı günler yakındır” dedi.

Trabzon’da Büyük Coşku

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’daki konuşmasına şehrin kültürel zenginliğine vurgu yaparak başladı. Erdoğan, “Trabzon büyük şehir, doyamadım tadına. Uzaktan sevmek olmaz, gel yakına” sözleriyle salondaki coşkuyu artırdı. Konuşma sırasında bir partili sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı ile öz çekim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz turu kapsamında Trabzon’dan önce Rize ve Ordu’da da temaslarda bulunduğu bildirildi.