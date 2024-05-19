Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı. Kooperatif üyeleri, Osmaneli'nde üretilen ‘Osmaneli Ayva Lokumu’, ‘Nar Lokumu’, ‘Süt Reçeli’, ‘Salça’ ve kadın girişimciler tarafından üretilen ‘Tarhana’ ve ‘Lefke Bezi’ ürünlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birebir tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaneli ürünlerinden övgüyle bahsederek, "Osmaneli'nin yöresel ürünlerinin lezzeti ve kalitesi beni her zaman etkilemiştir. Bu ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması için hep birlikte çalışmalıyız. Kadın girişimcilerimizin ürettiği ürünler de son derece özgün ve değerli. Bu tür girişimleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



"Cumhurbaşkanımızın Osmaneli ürünlerine gösterdiği ilgi bizi mutlu etti"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ise yaptığı açıklamada, "Osmaneli'nin yöresel ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu etkinlikler, bu ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması için önemli bir fırsat sunuyor. Cumhurbaşkanımızın Osmaneli ürünlerine gösterdiği ilgi bizi mutlu etti. Bu ilgi, ürünlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olacak" diye konuştu.

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin katılımı, Osmaneli'nin yöresel ürünlerinin ve kadın girişimciliğinin tanıtımı açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.