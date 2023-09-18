Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza’da düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Amerika’nın farklı yerlerinden gelen Türk-Amerikan toplumunun mensuplarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’ne de bu güzel birlikteliği temin ettikleri için teşekkür etti. Erdoğan, “Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’ne teşekkürlerimi iletiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerindeki destekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Seçimlerle milletimiz hem iradesine hem de geleceğine sahip çıktı” dedi.



Konuşmasında birlik beraberlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Kimi zaman saatler süren yolculuklar yaparak, kimi zaman yağmurun, güneşin altında bekleyerek, iradelerine sahip çıkmak için pek çok fedakarlığı göğüsleyen vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Oylarını alamadığımız vatandaşlarımızın da gönüllerini kazanmak için çalışılmaya devam edeceğiz. Aramıza hiç kimsenin, hiçbir çıkar hesabının girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir birimize kenetleneceğiz. Aziz kardeşlerim bu seneki toplantımızı ülkemizin 6 Şubat’ta yaşadığı depremlerin acısını yüreğimizde hissederek yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

11 ildeki 14 milyon insanın bu depremlerden doğrudan etkilendiğini anımsatan Erdoğan, ”Devletimizin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ederek en kısa sürede yaralarımızı sarmaya başladık” dedi.

Şimdiye kadar 200 bin deprem konutunun inşaat sürecinin başlamış olduğunu söyleyen Erdoğan, amaçlarının ilk bir sene içerisinde 319 bin konutun inşasını bitirip depremzede vatandaşları yuvalarına kavuşturmak olduğunu söyledi.

Toplamda ise 650 bin konut inşa edeceklerini anımsatan Erdoğan, ”Dost kara günde belli olur sözündeki hikmeti bu süreçte bir kez daha gördük, görüyoruz. Dünyanın hemen her ülkesinden insanlar bizim için harekete geçti. Maddi ve manevi destekleriyle milletimizin yanında oldu. Amerika’da kalpleri Türkiye için çarpan kardeşlerimizin desteğini yanımızda hissettik. Afet bölgesine ulaştırdığınız yardımlar yaralarımızın sarılmasına faydalı oldu” diye konuştu.

Amerikalı Müslümanların ve diğer inanç topluluklarının milletimiz için sergilediği dayanışmayı şükranla karşıladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Sizler burada bir yandan kimliğinizi muhafaza ederken, bir yandan zengin kültürünüzü Amerika halkına temsil ederken güçlü beşeri köprüler kuruyorsunuz. Sizler de sahip olduğumuz değerler etrafında birleşirseniz üstesinden gelemeyeceğiniz engel yoktur. Özellikle İslam düşmanlığı ve ırkçılık için saflarımızı çok geniş tutmalıyız. Bu akımın dünyada yayıldığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün, çoğunlukla Müslümanları hedef alan saldırıların yarın, kökeni, dili, kültürü, inancı farklı gruplara yönelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, Türkiye'yi temsil ederek bunlara set çekeceğiz. Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İslam düşmanlığının önü alınmazsa faillerin daha pervasız hale geleceğine vurgu yapan Erdoğan, ”Türkiye olarak kartopu gibi büyüyen bu tehlike karşısında tepkimizi ortaya koyuyoruz. Devletler arası ilişkilerde görüş ayrılıkları normaldir. Ancak (ABD ile) ortak paydaların daha fazla olduğunu çok sayıda fırsat penceresi olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde daha da ilerleteceğiz” dedi.

Terörle mücadelede kararlılığın sürdüğünü belirten Erdoğan, ”Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizin altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.