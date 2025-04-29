Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'daki 7. yüzyıldan kalma Villa Doria Pamphili'de İtalya Başbakanı Meloni tarafından törenle karşılandı. Erdoğan ve Meloni, burada gerçekleştirilecek Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi öncesinde baş başa görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Hükümetlerarası zirvenin ardından Türkiye ile İtalya hükümetleri arasında imzalanan anlaşmaların teatisi ve Erdoğan ve Meloni tarafından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin, buradaki temaslarının ardından Vatikan'a gitmesi, buradan Quirinal Sarayı'na geçerek İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelmesi ardından da İtalya-Türkiye İş Forumu'nun gerçekleşeceği Parco dei Principi Oteli'ne hareket etmesi bekleniyor.