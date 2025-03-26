"Asıl Olan Milletimize Hizmet"

Erdoğan, AK Parti ailesinin, belediyeler ve milletvekilleriyle birlikte sahada olduklarını belirterek, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlara hizmet vermek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. "Asıl olan milletimize hizmet etmektir," diyen Erdoğan, AK Parti’de "eski" kavramının geçerli olmadığını, partinin her bir mensubunun davaya inandığını ve millet için hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

"Bize Yönelik Nefret Sürekli Artıyor"

Erdoğan, ülke ekonomisine yönelik sabotaj girişimlerine dikkat çekerek, "Türkiye ekonomisini batırmak isteyenler 23 yıl boyunca bize en büyük nefreti gösterdi," dedi. Bu süreçte, çeşitli maskeler altında ülkenin çıkarlarını zedelemeye çalışanlara karşı mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, "Her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacak," diye ekledi.

"İstanbul'da 1989-1994 Dönemi Geri Geldi"

Erdoğan, İstanbul'daki son gelişmeleri değerlendirerek, belediyelerdeki kayıpların, şehirler ve ülke için büyük maliyetler getirdiğini ifade etti. "İstanbul, bir anda 1989-1994 dönemine geri döndü," diyen Erdoğan, belediyelerin halkın hizmetini yerine getirememesi ve mevcut durumu eleştirerek, "Yanan otobüsler, çalışmayan merdivenler ve aksayan hizmetler var. Belediye gelirleri, kişisel çıkarlar için harcanıyor," şeklinde konuştu.

"Brezilya Dizilerine Konu Olacak Yolsuzluklar"

İstanbul’daki CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları eleştiren Erdoğan, "Bu yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız, Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız," dedi. Erdoğan, son operasyonlarla gün yüzüne çıkan usulsüzlüklerin boyutunun, İstanbul halkının en mahrem bilgilerini ifşa etmeye kadar gittiğini belirtti.

"Kendi Yolsuzluklarını Gizlemeye Çalışıyorlar"

CHP'nin, yaşanan skandalları örtbas etmek için sokakları karıştırmaya çalıştığını ve suçluları gizlemeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, “CHP’nin içinden gelen belgelerle bu yolsuzluklar ortaya dökülmeye başladı," diyerek, bu durumun artık yargı önüne taşınacağını belirtti.

"Kabristanları Yıkmak Kimseye Fayda Getirmez"

Erdoğan, İstanbul'da yaşanan vandalizmi eleştirerek, cami yakınlarındaki tarihi kabristanların yıkılmasına da sert tepki gösterdi. “Bu kabristanları yıkmanın kime ne faydası var?” diyerek, tarihî eserlerin tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu eylemleri gerçekleştirenlerin güvenlik güçleri tarafından tespit edilip cezalandırılacağını söyledi.

"Ağzı Bozuk Tiplere Kol Kanat Geren Sizlerdiniz"

Son olarak, CHP’nin liderinin, şiddet ve küfür içeren eylemleri sahiplenenleri kahramanlaştırmasına tepki gösteren Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde ağzı bozuk kişilere protokolde yer verenlerin CHP olduğunu hatırlatarak, “Siz ne zaman bu kişilere mesafe koymaya başladınız?” diye sordu.