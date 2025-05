Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz’da gerçekleşen Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Millet Bahçeleri’nin toplu açılış törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Partili ilçe belediye başkanları, parti yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Solo Türk gösteri ekibi gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine, "En batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine; Türkiye’nin 81 ilindeki kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum. Dünyanın farklı köşelerinde kalbi bizimle atan tüm gönüldaşlarımıza da buradan sevgilerimi yolluyorum" diye başladı. Özellikle gençlere hitaben "Gözlerinizin pırıltısında geleceğe dair umut ve güven görüyorum. Her birinizi gözlerinizden öpüyorum. Fethe sahip çıktığınız için, fetih ruhunu yaşattığınız için her birinizi tebrik ediyorum" dedi.



"Fatih’in izinden yürüyoruz"

İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde tarihin altın sayfalarından birinin coşkuyla selamlandığını belirten Erdoğan, İstanbul’a her gelişinde ayrı bir sevinç ve huzur hissettiğini söyleyerek, "Bu şehre adımımızı atar atmaz kalbimizi ferahlık kaplıyor. Gençlerle her buluşmamız ise bize yeni bir enerji veriyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Fatih Sultan Mehmet Han, sadece büyük bir komutan ve devlet adamı değil; aynı zamanda modern mühendisi öncüsü parlak bir alimdir. 21 yaşında İstanbul’u fethederek çağ kapatıp çağ açan bu büyük liderin izinden gidiyoruz" dedi. Erdoğan, fethin azim, bilgi ve inançla kazanılmış büyük bir zafer olduğunu vurguladı.



"Savunma sanayiinde artık kendi teknolojisini geliştiren bir Türkiye var"

Fatih’in döktürdüğü "Şahi toplar" ve İstanbul kuşatması süresince gösterdiği stratejik dehanın, o günün teknolojisini ve askeri anlayışını değiştirdiğini belirten Erdoğan, "Fatih’in kurduğu o güçlü vizyonu bugün mühendislerimiz, gençlerimiz İHA’larla, SİHA’larla, insansız deniz araçlarıyla devam ettiriyor. Savunma sanayiinde artık kendi teknolojisini geliştiren bir Türkiye var" dedi.



"Millet bahçeleri İstanbul’a nefes aldıracak"

Millet bahçelerinin sadece yeşil alanlar değil, afet toplanma merkezi olarak da hizmet vereceğini söyleyen Erdoğan, "Toplamda 428 bin metrekarelik alanı kapsayan bu projeler İstanbul’a nefes aldıracak. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci millet bahçelerimizi bugün hizmete açıyoruz. İstanbul’da bugüne kadar 34 millet bahçemizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 20’sinin yapımı ise devam ediyor" açıklamasında bulundu.



"Doğayı korumak nesillere borcumuzdur"

Ayrıca sadece millet bahçeleriyle değil, çevreyi korumaya yönelik projelerle de ilerlediklerini belirten Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’nin küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü, depozito iade sisteminin de 2026’da 81 ilde uygulanmaya başlanacağını söyleyerek, "Çevreyi korumak, bizim için vicdani ve tarihi bir sorumluluktur. Doğayı, yeşili, suyu ve havayı korumak; nesillere borcumuzdur" ifadelerini kullandı.



"Muhalefetin gördüğü tek yeşil, doların rengidir"

Konuşmasında muhalefete de göndermelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yolsuzluk soruşturmasında da gördük ki, muhalefetin en sevdiği yeşil Benjamin Franklin’in üzerindeki dolardır. Gerçek doğayı, gerçek yeşili görmekten aciz bu zihniyetin İstanbul’a ve çevreye verecek hiçbir şeyi yoktur" dedi.



"Gençlik Türkiye Yüzyılı’nın teminatıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının önemli bir bölümünü gençlere ayırarak, onların Türkiye’nin geleceğinde üstlenecekleri rolüne değindi. Erdoğan, "Bugün burada görüyorum ki Teknofest kuşağı, Fatih’in torunları olarak karşımızda dimdik duruyor. Sizler sadece bu milletin değil tüm insanlığı umut ışığı olacaksınız. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracaksınız. Bir gün bu sancağı size emanet edeceğiz. Siz de onu namusunuz bilip sizden sonraki nesillere aynı şuurla devredeceksiniz" diye konuştu.



"Fatih’in izinden, Yavuz’un yolundan ilerlemeye devam edeceğiz"

Erdoğan, "Rabbim bizleri İstanbul’a, bu aziz millete aşkla hizmet yolundan ayırmasın. Biz Fatih’in izinden, Yavuz’un yolundan ilerlemeye devam edeceğiz. 86 milyon vatandaşımızın her biri için hizmet üretmeye, eser siyasetiyle gönüllere fethetmeye devam edeceğiz" dedi. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Emeği geçen bakanımız Murat Kurum’a, TOKİ ailesine, tüm mühendislerimize, işçilerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun" diyerek sözlerini tamamladı.



"Bizim için İstanbul demek, milli bir mesele demektir"

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Beykoz’umuz; Osmanlı'nın İstanbul’da fethettiği ilk belde olması nedeniyle, bizim için eşsiz bir değere sahiptir. Şu anda Beykoz’dan onbinlerce kardeşimizle birlikte; Sultan Fatih’e, onun müjdelenmiş askerlerine dualarımızı gönderiyoruz" dedi. "İstanbul’un güçlenmesi zannedildiği gibi yerel bir hedef değil; milli bir ülküdür, ulusal bir hedeftir" diyen Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İstanbul’un; her ilçesinde, her mahallesinde, her sokağında biz varız, yine biz olacağız. Bizim ulaşamadığımız yere eserlerimiz ulaşacak, bizim gidemediğimiz yere hizmetlerimiz gidecek. Çünkü bizim için İstanbul demek, birileri ısrarla göremese de, milli bir mesele demektir" şeklinde konuştu.