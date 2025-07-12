Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Kızılcahamam Eliz Otel’de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımıza teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi Hakka uğurladık.

Pençe-Kilit bölgesinde 12 vatan evladını, 12 kahramanı şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye olarak Srebrenitsa gibi acıların yaşanmaması için Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Tam 22 aydır katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı tekrar ifade ediyoruz.

Türk siyasetinde bir marka haline gelen istişare toplantımızın bugün 32'ncisini gerçekleştiriyoruz. O da milletin gücüyle sınırlarını aşan liderlik temalı bir toplantı. Düzenleyeceğimiz oturumlarda farklı başlıklarda istişareler olacak.

AK Parti istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir. İstişare sadece ortak akla vesile olmaz aynı zamanda bereketi artırır, basireti derinleştirir, feraseti kuvvetlendirir, ufku genişletir. Kadrolar arasında dayanışmayı güçlendirir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE!

Bundan 47 yıl önce 14 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü ilk eylemeni yaptı.

Şehitlerimizi unutmadık unutmayacağız.

1984'teki ilk eyleminden sonra ne yazık ki terör Türlkiye'de her geçen gün tırmandı. Bunda devletin yanlış uygulamalarının da payı var.

Hataların beledini hep beraber ödedik.

Terör örgütünün kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini önlemek için tedbirler aldık.

İçeride demokrasi ve insan hakları konusunda sessiz devrim niteliğinde reform yaparken dışarıda yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük.

Son yıllarda terör örgütünün eylem kabiliyetini tamamen kırdık.

47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi.

Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi bir müzakerenin bir pazarlığın bir al ver sürecinin neticesi değildir.

Terörsüz Türkiye bir pazarlık süreci değildir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu çiğnetmeyiz. Terörsüz Türkiye için canımızı kanımızı, hayatımızı ortaya koyduk.

Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde göreceksiniz. Hiç kimse korkmasın, endişeye kapılmasın, hiç kimsenin aklında soru işareti oluşmasın. Biz ne yaptığımızı biliyoruz endişeye kapılmayın.

Türkiye kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır.

41 yıllık parantez kapanmaktadır. Sokaklarımız ay yıldızlı bayrağmızla donatılmalıdır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli.

Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz.

Cumhur İttifakı ve DEM ile süreci pişireceğiz. Daha güzel şeyler olacak.

Türkiye'deki gelişmeler atılan adımlar Irak'ta farklı sesler meydana getirdi. Suriye'deki Kürt kardeşimin de huzur içinde yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır.