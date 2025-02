Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut kadrosunu büyük ölçüde koruyarak birçok genel başkan yardımcısını MKYK'ya aldı. Listeye farklı alanlardan dikkat çeken isimler de dahil oldu. İşte o isimler:

MKYK Asil Üyeleri:

Abdülkadir Develi

Abdurrahman Akyüz

Ahmet Baha Öğütken

Ahmet Bilal Kıymaz

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Mücahit Arınç

Ali İhsan Yavuz

Ayşe Keşir

Aziz Babuşcu

Belgin Uygur

Cengiz Tokmak

Cihad Terzioğlu

Çiğdem Karaaslan

Derya Ayaydın

Dursun Ataş

Efkan Ala

Erkan Güral

Erkan Kandemir

Eyyüp Kadir İnan

Fahrettin Yahşi

Fatih Sadullah Selman

Fatih Şahin

Fatma Betül Sayan Kaya

Fadime Zehra Şener

Gökhan Diktaş

Halit Yerbakan

Hamza Dağ

Hasan Basri Yalçın

Hayati Yazıcı

Haydar Ali Yıldız

Hilal Kalaycıoğlu Koç

Hilmi Türkmen

Hülya Terzioğlu

Hüseyin Yayman

İdris Nebi Hatipoğlu

İsmet Gergerli

Kürşad Zorlu

Mahir Ünal

Mehmet Kırmızı

Mehmet Umut Tuncer

Melek Duman

Menderes Mehmet Tevfik Türel

Mesut Özil

Muhammed Faruk Acar

Mustafa Demir

Mustafa Elitaş

Mustafa Hulki Cevizoğlu

Mustafa Nedim Yamalı

Mustafa Özkan

Mustafa Şen

Naim Makas

Nihat Zeybekçi

Nilhan Ayan

Osman Gökçek

Ömer Çelik

Ömer Faruk Besli

Ömer İleri

Ömer Serdar

Önder Matlı

Sadettin Hülagü

Selçuk Sümer

Serap Yazıcı Özbüdün

Serpil Kavrak

Sevan Sivacıoğlu

Sevilay Tuncer

Seyithan İzsiz

Temel Basalan

Türk İslam Karakoç

Umut Arman Sonay

Ünal Karaman

Veli Arslan

Yusuf Ziya Yılmaz

Zafer Sırakaya

Zakir Avşar

Ziya Serdar Kılıç

MKYK Yedek Üyeleri:

Arzu Silin Günaydın

Ayşe Nur Nacar

Barış Özerol

Burhan Çakır

Şevki Sar

Mücahit Yanılmaz

Fatime Yurduseven

Muhammed Emin Saraç

Cansın Yılmaz Yaşar

Emre Cemil Ayvalı

Davut Coşkun Şiviloğlu

Büşra Ergenç

Ceren Tuncer

Fehmi Küpçü

Jülide İskenderoğlu

Ensar Topçu

Serpil Yılmaz

Mahmut Eminmollaoğlu

Funda Ozan Akyol

Harun Armağan

Harun Çelik

İsmail Kaya

Kasım Bostan

Mehmet Ali Kurt

Mehmet Ali Okur

Mehmet Karabay

Mehmet Umur

Muhammed Ali Uçar

Murat Çiçek

Mustafa Hasgül

Mürsel Çavdar

Cemal Bekle

Ömer Arvas

Sevde Sena Dağlı Akdemir

Şebnem Koçakelçi Elgörmüş

Merkez Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:

Abbas Aydın

Ayşe Deniz Çelik

Büşra Koyuncu

Cemal Sarıhan

Mehmet Sarı

Melek Çiçek

Mir Sedrettin Karahan

Muaz Ergezen

Muhammet Ali Yılmaz

Ömer Faruk Sevgili

Salih Çetinkaya

Saliha Dönmez

Sena İpşirli

Zahir Soğanda

Zeynep Gül Yılmaz

Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üye Adayları:

Aydoğan Akhan

İsmail Can Gökbudak

Nureddin Çelik

Sinan Esen Şahin

Yıldız Kara

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Asil Üye Adayları:

Ahmet Gül

Suat Pamukçu

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Yedek Üye Adayları:

Enes Şişman

Kemalettin Yılmaztekin

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Asil Üye Adayları:

Hüseyin Özbakır

İffet Polat

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Yedek Üye Adayları:

Engin Tutu

Bu liste, AK Parti'nin 2028 hedefi doğrultusunda parti içi kadro değişikliği ve yenilikleri içeriyor.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu kutlu sevdaya dönül veren, bu sevda ile ayakta duran herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu sevda ile devletine, vatanına, ezanına, istiklaline sahip çıkan aziz milletimin her bir ferdini yürekten selamlıyorum. Hayat mücadelesi veren tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gözü kulağı bizde olan, kaderini bizim kaderimiz ile birleştirmiş tüm mazlumları hürmet ile selamlıyorum. Bu davanın muhibbi olan her bir kardeşimi sevgi ile şükran ile selamlıyorum.

"İLK GÜNDEN BERİ BU KARDEŞİNİZE SAHİP ÇIKTINIZ"

8. Olağan Büyük Kongre'mizin partimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit düşen kahramanlarımızı kemali edep ile yad ediyorum. Kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Salonumuza girmeden önce 60 bin kişi ile ayrıca selamlaştık. Sizler bu dava için gövdenizi ortaya koydunuz, ilk günden beri bu kardeşinize sahip çıktınız. Sizlerle birlikte teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, alın teri döken kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bizim ram olacağımız tek merci Türk milletidir. içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir, okuyacağımız tek marş İstiklal marşıdır. Gölgesinden güven bulacağımız tek bayrak ay yıldızlı bayrağımızdır. Altında huzurla yatacağımız tek yer kutsal vatan topraklarımızdır.

Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. İman, irade ve azim varsa Allah'ın izni ile imkan da hep vardır. Önemli olan istikameti kaybetmemek, yüreği karartmamaktır. Bu duaya amin demek yerine sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de var. Kibrin esiri olanları aziz milletimin ferasetine havale ediyoruz.

Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde önemli mesajlar

"YÖNÜMÜZ GELECEĞE DÖNÜK ŞEKİLDE YÜRÜYORUZ"

Biz bu güzel sevda yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu büyük kongreyi de uzun yolcuğun tazelenmesi, yeni kilometre taşı olarak görüyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini geliştirmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Kongre sürecimizde il başkanlarımızın 4'te üçünün değiştiğini görüyoruz ilçe başkanlarımızın 3'te ikisinin değiştiğini görüyoruz. Bayrağı devralanlardan daha verimli çalışmalar bekliyoruz. Esas sorumluluk ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini bekliyorum. Ülkemizi önce 2053 sonra 2071 vizyonu ile buluşturacak olan gençlerden talebim gençliğin dinamizmini partimize taşımlarıdır. AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri yükseltmeye devam ediyoruz. Yönümüz hep geleceğe dönük şekilde yürüyoruz.

Biz Anadolu'ya bin yıl önce, yeni değil yeniden geldik. Gerektiğinde alın terimiz ile gerektiğinde al kanımız ile bu yurdu vatan eyledik. Alparslan'dan Fatih'e, Menderes'ten Özal'a kadar hepsi millete hizmet etmiştir. Kökünden kopan toplumların rüzgarda savrulan yapraklar gibi nasıl savrulup gittiğini aklımızdan çıkarmayacağız. Mücadelesine devam edecek olan AK Parti'nin gerisindeki sırrı merak edenlerin bakacağı yer bu köklerdir. Dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi kuruluşuz.

"BU BAŞARILARI PARA KULELERİ ULAŞMADIK"

İktidardaki 22 yılımızı şanla şerefle literatüre geçen başarıya imzamızı attık. Bu tarihi başarıya Çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve bunda da muvaffak olduk.

Biz sadece seçimleri değil, gönülleri de kazanarak 22 yıldır iktidardayız. Sözüne, ahdine sahip kadro olarak nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Bize dua eden ak yüzlü, ak saçlı, ak sakallı büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Milletin çizdiği rotadan çıkmayacak, millet ile aynı istikamette omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Biz gökten zembil ile inmedik, pazarlık masalarında kurulmadık. Siyaset ve toplum mühendisliği ürünü olarak ortaya çıkmadık. Samimiyetten dürüstlükten taviz vermeden siyaset yaptık. Milletin umutlarını çoğaltmak için siyaset yapmadık. Kibirli siyaseti kapımıza yaklaştırmadık. Eksiklerimizi örtmek yerine bunları daha iyisi ile telafi edecek irade ile milletimizin karşısına çıktık. Bugün de iç muhasebemizi özgüvenle yapıyoruz. AK Parti'ye düşmanlık edenler hep bu hareketin dağılmasını, zorluklar karşısında yılmamızı beklediler, vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına teslim olmamızı beklediler, bütün umutlarını AK kadroların yorulmasına bağlayanlar 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar, daha çok bekleyecekler. Onları bekletmeye devam edeceğiz .Şeytanla nöbetleşe sürdürdükleri bu bekleyiş karşılığını bulamayacaktır.

TOKSİK MUHALEFETE PANZEHİR AK PARTİ

Demokrasimizin tepesinde on yıllar boyunca hep kara bulutlar dolaştı. Milletin egemenliği ilkesi sadece lafta kaldı, seçimle gelen hükümetler kimi zaman darbe ile kimi zaman gazete manşetleri ile görevden uzaklaştırıldı. Ülkenin seçilmiş başbakanının bakanlarının idam edildiğini gördük. Fidan gibi delikanlıların idam edildiğini gördük. Ekonomik krizler ile milletimiz fakirleştirildi ve ülkemiz küresel rekabetin dışında tutuldu. 10 yılda bir darbe mekaniği ile milli irade çalınırken altın yıllarımızı kaybettik. Bizi üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ettiler. Bu sömürü düzenine biz son verdik. Türkiye'ye politik ve ekonomik bağımsızlığı biz kazandırdık. Türk demokrasisinin çevresindeki kirli ve yoğun kuşatma çok partili hayata geçtiğimiz günden beri kırılmadı. Bunun nedeni iktidara gelmek için her yolu mübah gören çarpık anlayışı oldu. Anti demokratik güçler ile iş birliği yapacak kadar gözlerini kararttılar. Belediye başkanlıkları, bakanlıklar pazar ürünü gibi alınıp satıldı. Daha 2 sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların gırtlak gırtlağa kavgaya tutuştuğuna şahit olduk. AK Parti'nin olduğu yerde çözümsüzlüğe de umutsuzluğa da halel getirecek girişime yer yoktur. Ülkemizin her meselesinin bu toksik muhalefetin panzehiri de AK Parti ve cumhur İttifakıdır.

"TERÖRÜ YIKIP ATACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevimizden de kaçınmayacağız. Bunu da siyasetin er meydanında yapacağız. Terörsüz Türkiye bir milli mutabakatın beklentisidir. Terörle siyaset ve demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ya terör ya demokrasi diyoruz. Türk'e de Kürt'e de faydası olmayan literatür yığını ile boğuşmaya vaktimiz yok. Terör belası başta olmak üzere Türkiye'nin safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün karanlık gölgesinin ülkemizin üzerinden çekileceği günler yakındır. Hep beraber kenetlenecek, evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terörü yıkıp atacağız.

Önümüzdeki fırsatları değerlendirerek, terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bundan en çok terör örgütünün ideolojik bahçesinde otlanıp devletimize ve milletimize düşmanlık edenler rahatsız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar bunun önüne geçemeyecekler, Türkiye'yi girdiği aydınlık yoldan geri çeviremeyecekler. Pennsylvania'daki hain başının ölümü sonrası bu örgüt çöküş ve dağılmaya girdi. Çökertene kadar bu hain yapı ile mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla sürecektir. MHP'ye ve onun kıymetli başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Yapıcı tavırları ile isimlerini Türk siyaset tarihine şimdiden yazdırmışlardır. Ülkemizin bekası güvence altındadır.

Hep kendi ajandalarını topluma dayatma peşinde koştular. Biz geçmişte devlet içindeki kirli oluşumla nasıl tavizsiz mücadele ürüttüysek bu kirli muhalefete de aynı şekilde eyvallah etmedik. Milletin bize emanetini yere düşürmedik. Milletin egemenliğine dönük her türlü saldırıya göğsümüzü daima siper ettik.

Dünün Türkiye'sinde ne kadar ötekileştiren varsa bugün Türkiye'nin ayrılmaz parçasıdır. Alevi kardeşlerimizin taleplerinin önemli bölümünü karşıladık. Başörtülü kadınlarımızın kamu kurumlarında çalışmasını sağladık. Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı açarak tekbirlerle buluşturduk. Nice reformu 22 yıl boyunca sabırla hayata geçirdik.

TÜSİAD'A TEPKİ: KAYIT DIŞI SİYASET DÖNEMİ BİTMİŞTİR

İş dünyasında da önemli adımlar attık. Esnafın, sanayicinin yanında olduk. bir avuç İstanbul seçkinin avucunda olan yatırımı istihdamı büyüttük. Son tartışmalar gösteriyor ki bazı hastalıklar devam ediyor. Siyasete hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin değiştiğini kabullenemiyorlar. AK Parti döneminde sermayesine sermaye katan bir grup eski Türkiye'yi yeniden devreye alma çabasındadır. Tek dertleri kayıplarını devlet hazinesinden tanzim etmektir. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve bu millet sizin rüyalarınızı kabusa çevirme gücüne sahiptir. Eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz biz de size buna göre muamele ederiz. siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı. Siyasi partilere bir tane daha eklenirse demokrasi zenginleşir ama kayıt dışı siyaset yapma dönemi kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı siyasete yer yoktur. Bu sözlerim komprador burjuvazinin sözcülüğüne soyunan muhalefet partilerinedir. Bu yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre hazırlamak zorundasınız.