İki lider TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu sırasında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisinden gelecek hafta görüşme için zaten randevu isteyeceğini belirten Özel, resepsiyondaki kısa sohbet esnasında bu talebini dile getirdi. Erdoğan ise özel kalem müdürüne, Özel'le gelecek hafta bir görüşme yapmak üzere talimat verdi.

Resepsiyon çıkışında gazetecilere konuşan Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" dedi.

Önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşmesi planlanan görüşmesinin net tarihi henüz belirlenmiş değil.