Erdoğan, son dönemde Avrupa'da aşırı sağ hareketlerin güç kazandığını ve liberal demokrasinin eski gücünü kaybettiğini ifade etti. Batılı ülkelerdeki bu değişimi, Türkiye'nin rolüyle ilişkilendirerek, Türkiye'nin Avrupa'ya ekonomik, demografik ve politik anlamda önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

"Avrupa Birliği’ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara içine düştüğü çıkmazdan ancak Türkiye, Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte yapıcı bir yaklaşım sergileyerek karşılıklı fayda temelinde üyelik sürecini ilerletmeye istekli olduğunu belirtti.

Erdoğan, dış politikada da Türkiye'nin etkinliğini vurguladı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Güneydoğu Asya ziyaretinin büyük başarılar getirdiğini, Malezya, Endonezya ve Pakistan ile ilişkileri güçlendirdiklerini kaydetti. Bu ziyaretlerde toplam 48 anlaşma imzalayarak, ticaret, savunma ve kültürel ilişkileri daha da derinleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin dış ilişkilerdeki başarısının, milli elektrikli otomobil Togg'un uluslararası alandaki tanıtımıyla pekiştiğini ifade eden Erdoğan, özellikle bazı muhalefet gruplarının bu ziyaretlere ve Togg'a yönelik eleştirilerini "ülkeye ve millete dair vizyon ortaya koyamayanlar" olarak değerlendirdi.

Son olarak, Ramazan ayı öncesinde fırsatçılığa karşı gerekli tedbirlerin alındığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan’ın ülkeye huzur getirmesini dileyerek, halkın Ramazan sevincine gölge düşüren fırsatçılara karşı tüm bakanlıkların denetimlerde bulunduğunu belirtti. Erdoğan, "Serbest piyasa kurallara dayalı olmalı, fırsatçılara karşı hukuki ve idari adımlar atılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Bu Ramazan'da, tüm mazlumların yanında olalım, dayanışmayı elden bırakmayalım" diyerek tamamladı.