Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezinde iadeiziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı CHP Genel Başkanı Özel karşıladı. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel’in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.



Ayrıca CHP Genel Merkezine Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu Türk Bayrağı çekildi.

İkili arasındaki görüşme yüklaşık bir buçuk saat sürdü. CHP Lideri Özgür Özel Erdoğanı görüşme sonrası kapıda uğurladı.